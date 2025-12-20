AV1 Video Codec для Windows
5.00/5 голосов - 1
Бесплатная
2.0.6.0
Windows 11, 10
Английский
Microsoft Corporation
Кодеки, декодеры
1 / 1
5.22 Мб
AV1 Video Codec — официальное расширение от Microsoft, предназначенное для поддержки видеокодека AV1. Обеспечивает возможность воспроизведения, а также кодирования видеоконтента, созданного с использованием формата AV1.
Кодек AV1 позволяет сохранять более высокое качество изображения при одинаковом размере файла либо уменьшать размер видео без заметной потери качества. Особенно заметно преимущество кодека при работе с видео высокого разрешения, включая 4K-контент. После установки AV1 Video Extension пользователь получает возможность воспроизводить AV1-видео как из локальных файлов, так и из потоковых источников, включая современные онлайн-платформы, при условии их поддержки данного формата.
Расширение интегрируется с системными мультимедийными компонентами Windows и может использоваться стандартными приложениями для воспроизведения видео. При наличии совместимого процессора или графического адаптера декодирование AV1 может выполняться аппаратно, что снижает нагрузку на систему и уменьшает энергопотребление.
Список основных возможностей AV1 Video Codec:
- Поддержка воспроизведения видеоконтента, закодированного в формате AV1.
- Возможность кодирования видео с использованием стандарта AV1.
- Интеграция с системными мультимедийными компонентами Windows.
- Совместимость с потоковыми сервисами, использующими кодек AV1.
- Аппаратное декодирование при наличии поддерживаемого процессора или видеокарты.
- Снижение нагрузки на систему и энергопотребления при воспроизведении видео.
AV1 — это открытый, бесплатный формат кодирования видео следующего поколения от Alliance for Open Media Video, разработанный для замены VP9 от Google и конкуренции с H.265/HEVC.
