AV1 Video Codec — официальное расширение от Microsoft, предназначенное для поддержки видеокодека AV1. Обеспечивает возможность воспроизведения, а также кодирования видеоконтента, созданного с использованием формата AV1.

Кодек AV1 позволяет сохранять более высокое качество изображения при одинаковом размере файла либо уменьшать размер видео без заметной потери качества. Особенно заметно преимущество кодека при работе с видео высокого разрешения, включая 4K-контент. После установки AV1 Video Extension пользователь получает возможность воспроизводить AV1-видео как из локальных файлов, так и из потоковых источников, включая современные онлайн-платформы, при условии их поддержки данного формата.

Расширение интегрируется с системными мультимедийными компонентами Windows и может использоваться стандартными приложениями для воспроизведения видео. При наличии совместимого процессора или графического адаптера декодирование AV1 может выполняться аппаратно, что снижает нагрузку на систему и уменьшает энергопотребление.

Список основных возможностей AV1 Video Codec:

  • Поддержка воспроизведения видеоконтента, закодированного в формате AV1.
  • Возможность кодирования видео с использованием стандарта AV1.
  • Интеграция с системными мультимедийными компонентами Windows.
  • Совместимость с потоковыми сервисами, использующими кодек AV1.
  • Аппаратное декодирование при наличии поддерживаемого процессора или видеокарты.
  • Снижение нагрузки на систему и энергопотребления при воспроизведении видео.

AV1 — это открытый, бесплатный формат кодирования видео следующего поколения от Alliance for Open Media Video, разработанный для замены VP9 от Google и конкуренции с H.265/HEVC.

