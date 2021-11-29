LAV Filters - набор сплиттеров и декодеров DirectShow Media с открытым исходным кодом, предназначенных для просмотра видео и прослушивания аудио файлов. Основанный на FFmpeg и libbluray, LAV Filters стремится предложить универсальное решение для идеального воспроизведения медиафайлов, а также Blu-ray дисков.

LAV Audio и Video Decoder - это мощные декодеры с акцентом на качество и производительность. LAV Filters позволит вам воспроизвести практически любой формат, включая MKV, WebM, AVI, MP4, MOV, MPEG-TS/PS, FLV, OGG, H264, MPEG-2, MPEG4-ASP (Divx/Xvid), VP8, AAC, AC3, DTS(-HD), TrueHD, MP3, MP2, Vorbis, VOB, DVB Subs, SRT, SSA/ASS и многие другие.

Возможности LAV Filters: