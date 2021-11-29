LAV Filters для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.75.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hendrik Leppkes
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13,35 Мб
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LAV Filters - набор сплиттеров и декодеров DirectShow Media с открытым исходным кодом, предназначенных для просмотра видео и прослушивания аудио файлов. Основанный на FFmpeg и libbluray, LAV Filters стремится предложить универсальное решение для идеального воспроизведения медиафайлов, а также Blu-ray дисков.
LAV Audio и Video Decoder - это мощные декодеры с акцентом на качество и производительность. LAV Filters позволит вам воспроизвести практически любой формат, включая MKV, WebM, AVI, MP4, MOV, MPEG-TS/PS, FLV, OGG, H264, MPEG-2, MPEG4-ASP (Divx/Xvid), VP8, AAC, AC3, DTS(-HD), TrueHD, MP3, MP2, Vorbis, VOB, DVB Subs, SRT, SSA/ASS и многие другие.
Возможности LAV Filters:
- Поддерживаемые форматы Matroska/WebM, MPEG-TS/PS, MP4/MOV, FLV, OGM/OGG, AVI и многие другие.
- Полная поддержка нескольких потоков видео/аудио/субтитров в одном файле (переключение между потоками поддерживается нативно).
- Поддержка встроенных шрифтов Matroska.
- "Умный" выбор потока, основанный на предпочтительных языках и качестве.
- "Принудительная" обработка субтитров.
- Поддержка Blu-ray, включая диски, использующие "бесшовное разветвление".
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