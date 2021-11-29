LAV Filters для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.75.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13,35 Мб
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LAV Filters - набор сплиттеров и декодеров DirectShow Media с открытым исходным кодом, предназначенных для просмотра видео и прослушивания аудио файлов. Основанный на FFmpeg и libbluray, LAV Filters стремится предложить универсальное решение для идеального воспроизведения медиафайлов, а также Blu-ray дисков.

LAV Audio и Video Decoder - это мощные декодеры с акцентом на качество и производительность. LAV Filters позволит вам воспроизвести практически любой формат, включая MKV, WebM, AVI, MP4, MOV, MPEG-TS/PS, FLV, OGG, H264, MPEG-2, MPEG4-ASP (Divx/Xvid), VP8, AAC, AC3, DTS(-HD), TrueHD, MP3, MP2, Vorbis, VOB, DVB Subs, SRT, SSA/ASS и многие другие.

Возможности LAV Filters:

  • Поддерживаемые форматы Matroska/WebM, MPEG-TS/PS, MP4/MOV, FLV, OGM/OGG, AVI и многие другие.
  • Полная поддержка нескольких потоков видео/аудио/субтитров в одном файле (переключение между потоками поддерживается нативно).
  • Поддержка встроенных шрифтов Matroska.
  • "Умный" выбор потока, основанный на предпочтительных языках и качестве.
  • "Принудительная" обработка субтитров.
  • Поддержка Blu-ray, включая диски, использующие "бесшовное разветвление".
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