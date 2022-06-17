HEVC Video Extensions позволяет воспроизводить видео с высокоэффективным видеокодированием HEVC (High Efficiency Video Coding) или h.265 в любом плеере на устройстве с Windows 10. Эти расширения предназначены для использования аппаратных возможностей некоторых новых устройств, включая устройства с процессором Intel 7-го поколения Core и более новым GPU для поддержки контента 4K и Ultra HD.

Для устройств, не имеющих аппаратной поддержки видео HEVC, предусмотрена программная поддержка, но воспроизведение может отличаться в зависимости от разрешения видео и производительности ПК. Расширения HEVC Video Extensions также позволяют кодировать контент HEVC на устройствах, не имеющих аппаратного видеокодера. Формат сжатия H.265 (x265) MPEG-H Part 2 является преемником H.264/AVC и предлагает меньший размер файлов.