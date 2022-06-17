HEVC Video Extensions для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.51121 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,43 Мб

HEVC Video Extensions позволяет воспроизводить видео с высокоэффективным видеокодированием HEVC (High Efficiency Video Coding) или h.265 в любом плеере на устройстве с Windows 10. Эти расширения предназначены для использования аппаратных возможностей некоторых новых устройств, включая устройства с процессором Intel 7-го поколения Core и более новым GPU для поддержки контента 4K и Ultra HD.

Для устройств, не имеющих аппаратной поддержки видео HEVC, предусмотрена программная поддержка, но воспроизведение может отличаться в зависимости от разрешения видео и производительности ПК. Расширения HEVC Video Extensions также позволяют кодировать контент HEVC на устройствах, не имеющих аппаратного видеокодера. Формат сжатия H.265 (x265) MPEG-H Part 2 является преемником H.264/AVC и предлагает меньший размер файлов.

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