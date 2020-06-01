K-Lite Codec Pack для Windows

K-Lite Codec Pack 15.5.0

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Описание K-Lite Codec Pack 15.5.0Описание   Скачать K-Lite Codec Pack 15.5.0СКАЧАТЬ (17,61 Мб) Скриншоты K-Lite Codec Pack 15.5.0Скриншоты (5)   Статистика K-Lite Codec Pack 15.5.0Статистика   Отзывы о K-Lite Codec Pack 15.5.0Отзывы (471)  
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4.59 из 5, всего оценок - 4504
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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K-Lite Codec Pack - универсальный набор кодеков и декодеров для воспроизведения любых мультимедийных файлов самых разнообразных аудио и видео форматов. Пакет содержит в себе и 32-битные и 64-битные кодеки, поэтому может одинаково качественно использоваться в версиях операционных систем Windows x86 и x64. Список поддерживаемых форматов просто огромен, отметим лишь самые популярные: AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, MOV, TS, M2TS, MP3, OGM, WMV, 3GP, WEBM, FLAC и т.д.

Пакет кодеков выпускается в 4 основных редакциях, отличаемых входящими в них компонентами:

  • K-Lite Codec Pack Basic
  • K-Lite Codec Pack Standard
  • K-Lite Codec Pack Full
  • K-Lite Codec Pack Mega

В K-Lite Codec Pack Basic содержатся все основные кодеки для проигрывания медиаресурса на ПК. Это самый легкий и простой пакет, с помощью которого Вы получите возможность смотреть/слушать музыку и фильмы при использовании любого удобного для Вас проигрывателя. Тут есть аудио/видео фильтры декодирования DirectShow (LAV Audio и Video), фильтры источника и субтитров DirectShow (LAV Splitter и VSFilter), утилита Codec Tweak Tool, а также расширения Icaros ThumbnailProvider и Icaros PropertyHandler.

K-Lite Codec Pack Standard, помимо всех необходимых кодеков, как и в K-Lite Codec Pack Basic, содержит дополнительные полезные утилиты: специально адаптированный под кодеки медиапроигрыватель Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC), визуализатор с расширенными возможностями MadVR и детализатор информации о выбранном файле MediaInfo Lite.

В K-Lite Codec Pack Full, кроме содержимого K-Lite Codec Pack Standart, включены некоторые инструменты для обработки и улучшения аудио/видео потока: DC-Bass Source Mod, процессор и декодер ffdshow, разделитель аудио/видео сигналов Haali Media Splitter, а также утилита для анализа аудио и видео файлов GraphStudioNext.

Самая полная и объемная сборка K-Lite Codec Pack Mega содержит в дополнении к пакету K-Lite Codec Pack Full такие "бонусы" как кодеки ACM и VFW, фильтр AC3Filter, мультиплексор Haali Matroska Muxer и другие инструменты.

Выбор версии каждый пользователь определяет для себя сам в зависимости от поставленных задач: хотите просто смотреть фильмы и слушать любую музыку - то используйте базовую комплектацию, а если есть необходимость в предварительной обработке и редактировании аудио/видео сигнала - то лучше подобрать что-то с дополнительным функционалом.

Удобно, что все обновления любого из инструментов, кодеков или дополнительных утилит в пакетах K-Lite Codec Pack оперативно вносятся в свежую сборку, так что просто не забывайте обновлять вашу версию сборника для размещения в системе самых актуальных компонентов.

Что нового в K-Lite Codec Pack 15.5.0?
  • Обновлен MPC-HC до версии 1.9.3.5
  • Обновлен MPC Video Renderer до версии 0.4.6.1292
  • Программа использует теперь внутренний аудио рендер по умолчанию.
  • Некоторые улучшения файловой ассоциации для Win 8/10
  • Внимание: для поиска субтитров с использованием сервиса OpenSubtitles теперь требуется регистрация. Это связано с большой нагрузкой на сервис в период карантина. Вы можете создать беплатный аккауте на сайте opensubtitles.org, после чего вы сможете использовать его прямо в MPC-HC (настройки: Options > Subtitles > Misc > right-click on OpenSubtitles > Setup).
K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)441 / 4 661 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе K-Lite Codec Pack

(ерж про K-Lite Codec Pack 13.2.3 [06-06-2017]

Текущая версия "Стандарт" глючная, проверено, уже вышло обновление с исправлением глюка.
19 | 19 | Ответить

Zwer про K-Lite Codec Pack 12.5.0 [03-11-2016]

а хрюша разве не в 21 веке сделана? нюб.
19 | 9 | Ответить

Сергей про K-Lite Codec Pack 12.3.0 [15-08-2016]

У меня xp sp2. Ставил разные проигрыватели, но фильмы с разверткой больше 800 читались плохо - то звука нет, то изображение стопорит. час назад Поставил эти кодеки, все везде по умолчанию, только в списке плейеров выбрал родной винд-медийный проигрыватель, и все. Сейчас смотрел несколько фильмов на виндовском плейере. Красота, ни где ни что не глючит. Все форматы ест не давится! Теперь ГОМплейер с КМРром можно смело нести на помойку.
29 | 5 | Ответить

ramaz в ответ Сергей про K-Lite Codec Pack 12.5.0 [08-11-2016]

я уже давно использую PotPlayer, открывает практически все форматы, да и фейс отличный
19 | 10 | Ответить

Иванов Кирилл про K-Lite Codec Pack 12.1.5 [16-06-2016]

Опыт работы с компьютерами 16 лет. Последние лет 8 пользуюсь этой сборкой (более ранними версиями естественно) и в принципе . Иногда отдельно подгружаю для HD отдельные кодеки. А так на высоте на самом деле.
17 | 8 | Ответить

Torps про K-Lite Codec Pack 12.1.5 [28-05-2016]

Файлы MP4 воспроизводит без звука - в чём может быть проблема?
42 | 52 | Ответить

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