Screeny для Windows

Screeny 4.2.0 Free

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Описание Screeny 4.2.0 FreeОписание   Скачать Screeny 4.2.0 FreeСКАЧАТЬ (24,68 Мб) Скриншоты Screeny 4.2.0 FreeСкриншоты (6)   Статистика Screeny 4.2.0 FreeСтатистика   Отзывы о Screeny 4.2.0 FreeОтзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Screeny - программа для снятия высококачественных скриншотов с экрана монитора. К плюсам приложения следует отнести возможность делать как статичные снимки выбранной области, так и записывать видео с происходящего на экране, с последующим сохранением в форматах AVI, WMV,FLV и SWF. Причем Screeny позволяет захватывать картинку из приложений использующих DirectX.

В комплект программы входят такие полезные инструменты, как просмотрщик, редактор, графический конвертер, доска для рисования, с помощью которой удобно проводить наглядные презентации. Готовые скриншоты можно отправлять по электронной почте, закачивать на FTP-сервер или же сохранить в PDF файл. Среди других полезных мелочей можно отметить совместимость с такими программами, как Word, Excel и PowerPoint, возможность использования предварительных настроек, поддержку Drag & Drop, наличие настраиваемых "горячих" клавиш и многое другое.

Скриншоты Screeny:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)2 / 8 961
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе Screeny

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