Screeny - программа для снятия высококачественных скриншотов с экрана монитора. К плюсам приложения следует отнести возможность делать как статичные снимки выбранной области, так и записывать видео с происходящего на экране, с последующим сохранением в форматах AVI, WMV,FLV и SWF. Причем Screeny позволяет захватывать картинку из приложений использующих DirectX.

В комплект программы входят такие полезные инструменты, как просмотрщик, редактор, графический конвертер, доска для рисования, с помощью которой удобно проводить наглядные презентации. Готовые скриншоты можно отправлять по электронной почте, закачивать на FTP-сервер или же сохранить в PDF файл. Среди других полезных мелочей можно отметить совместимость с такими программами, как Word, Excel и PowerPoint, возможность использования предварительных настроек, поддержку Drag & Drop, наличие настраиваемых "горячих" клавиш и многое другое.