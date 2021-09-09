PicPick - многофункциональное приложение для захвата и редактирования изображений. Сочетает в себе утилиту для захвата изображений с экрана компьютера и простейшим графическим редактором. Кроме того в программе предусмотрены такие инструменты, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска, подбор цвета и др.

Полученные с помощью PicPick изображения можно открывать в различных внешних программах или отправить на FTP сервер, по электронной почте или же на такие ресурсы как Facebook и Twitter.



Основные возможности PicPick: