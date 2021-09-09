PicPick для Windows
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 60
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wiziple
|Категории:
|Захват экрана - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 47 395 | Статистика
|Размер:
|14,88 Мб
|СКАЧАТЬ
PicPick - многофункциональное приложение для захвата и редактирования изображений. Сочетает в себе утилиту для захвата изображений с экрана компьютера и простейшим графическим редактором. Кроме того в программе предусмотрены такие инструменты, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска, подбор цвета и др.
Полученные с помощью PicPick изображения можно открывать в различных внешних программах или отправить на FTP сервер, по электронной почте или же на такие ресурсы как Facebook и Twitter.
Основные возможности PicPick:
- Возможность делать снимки экрана (всего экрана, активного окна, панели управления или кнопки, а также выделенной, фиксированной и произвольной области);
- Сохранение изображений в форматах BMP, JPG, PNG, GIF;
- Встроенный графический редактор;
- Выбор цвета и цветовая палитра;
- Наличие таких полезных инструментов, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска и др.;
- Повтор последней операции;
- Определение цвета под курсором;
- Экспорт полученных снимков в Word, Exel, PowerPoint;
- Отправка снимков на FTP сервер, по электронной почте или на веб-ресурсы типа Facebook и Twitter.
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе PicPick
Old-Good про PicPick 5.0.1 [28-07-2018]
В версии 5х разработчики перемудрили с инструментом "Линейка":
-- убрали окно "лупы", которое от другого инструмента "Лупа", выводило перекрестье и расстояния;
-- поворот линейки спрятали в контекстное меню;
-- размер линейки не запоминается.
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вадим про PicPick 4.2.8 [24-05-2018]
с каждым обновлением всё хуже и хуже. Памяти жрёт,как верблюд воду в пустыне. 16 гигов оперативки на борту,а ей для двух последовательных действий не хватает. Можете работать какое-то время, а при закрытии или попытки сохранить результат выдаст - НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ. Добавить доп цвет в палитру- танцы с бубном и не факт что будет результат. А ради одних скриншотов можно и что попроще поставить.Моя оценка последних версий - тырьмо.
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нико про PicPick 4.2.6 [09-09-2017]
нормальная прога,только пользоваться научится надо...
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Евгений про PicPick 4.1.3 [14-05-2016]
Microsoft Security Essentials стал ругаться на инсталлятор этой проги с недавних времен.
Пришлось пересесть на open source прогу ShareX.
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Андрей про PicPick 4.0.8 [31-10-2015]
Программа работает нормально, только функция: "Захват экрана"-> "Окно с прокруткой" не заработала с Mozilla. А из Googlе Chrome получилось.
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