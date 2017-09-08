qBittorrent - бесплатный, мощный и удобный в работе кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Несмотря на кажущуюся простоту, программа обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки.
Ключевые особенности приложения:
Возможность создания торрентов.
Наличие интегрированной и расширяемой за счет плагинов поисковой системы.
Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent.
Поддержка всех BitTorrent расширений.
Поддержка DHT, Peer Exchange, Full encryption, Magnet/BitComet URIs.
Удаленное управление через веб-интерфейс.
Наличие опции последовательной закачки, позволяющей смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался.
Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами.
Управление приоритетом и очередью закачки.
Выбор содержимого торрентов.
Поддержка UPnP/NAT-PMP.
Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки.
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например
Отзывы о программе qBittorrent
Dflame про qBittorrent 3.3.13 [13-06-2017]
К сожалению qBittorrent не получается качать с локалки, которая требует мюТоррент. Пользую поэтому BitTorrent, реклама убрана до нуля, проблем ни с чем нет. Лучший менеджмент из 10-ка качалок торрентов. | | Ответить
Аурик про qBittorrent 3.3.10 [11-01-2017]
Очень хорошая программа. Прекрасно работает и на Win7, и на Win10. Единственная оговорка - ставьте обычную 32-битную версию! Лучше не пытайтесь использовать 64-битную - она пока сырая. | | Ответить
mouz про qBittorrent 3.3.7 [03-11-2016]
У кого нибудь подвисает на windows 10? Вроде работает потом через 15 минут начинаешь открывать окно, и оба на виснет и надпись "программа не отвечает" секунд 10-15 проходит че то думает))))) а потом начинает работать. На u-m-torrent вообще ни когда такого у меня не было все пашет и никаких зависаний. 3 | 3 | Ответить
Иван про qBittorrent 3.3.7 [17-10-2016]
Отличная торрент-прога. Пробовал около 5 разных качалок - эта оказалась самой удобной и самой не требовательной по ресурсам (при активных ~ 10 торрентах, она жрет не более 5% проца, в отличии от utorrent, который пожирал около 15% + серьезно подтормаживал систему). Пользуюсь примерно полгода уже, в принципе всё устраивает. Никакой рекламы, шпионских модулей и прочей фигни в программе нет. Советую её всем своим друзьям! 1 | | Ответить
Миха про qBittorrent 3.3.4 [20-04-2016]
Лучшая программа!Вирусняка нету как в utorrent так что я даже антивирус не ставлю одним вирустоталом проверяю и всё норм.Пока ничего не украли 1 | | Ответить