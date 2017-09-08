qBittorrent для Windows

qBittorrent 3.3.16

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Описание qBittorrent 3.3.16Описание   Скачать qBittorrent 3.3.16СКАЧАТЬ (15,76 Мб) Скриншоты qBittorrent 3.3.16Скриншоты (4)   Статистика qBittorrent 3.3.16Статистика   Отзывы о qBittorrent 3.3.16Отзывы (44)  
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4.77 из 5, всего оценок - 81
  • Рейтинг программы - 4.77 из 5
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qBittorrent - бесплатный, мощный и удобный в работе кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent. Несмотря на кажущуюся простоту, программа обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность создания торрентов.
  • Наличие интегрированной и расширяемой за счет плагинов поисковой системы.
  • Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent.
  • Поддержка всех BitTorrent расширений.
  • Поддержка DHT, Peer Exchange, Full encryption, Magnet/BitComet URIs.
  • Удаленное управление через веб-интерфейс.
  • Наличие опции последовательной закачки, позволяющей смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался.
  • Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами.
  • Управление приоритетом и очередью закачки.
  • Выбор содержимого торрентов.
  • Поддержка UPnP/NAT-PMP.
  • Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки.
  • Встроенный планировщик.
  • Менеджер ограничения скорости.
  • IP фильтрация.
  • Поддержка IPv6.
  • Поддержка Unicode.
Что нового в qBittorrent 3.3.16?
  • Различные улучшения и исправления.
Скриншоты qBittorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)35 / 48 376
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
 Программа qBittorrent отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе qBittorrent

Dflame про qBittorrent 3.3.13 [13-06-2017]

К сожалению qBittorrent не получается качать с локалки, которая требует мюТоррент. Пользую поэтому BitTorrent, реклама убрана до нуля, проблем ни с чем нет. Лучший менеджмент из 10-ка качалок торрентов.
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Аурик про qBittorrent 3.3.10 [11-01-2017]

Очень хорошая программа. Прекрасно работает и на Win7, и на Win10. Единственная оговорка - ставьте обычную 32-битную версию! Лучше не пытайтесь использовать 64-битную - она пока сырая.
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mouz про qBittorrent 3.3.7 [03-11-2016]

У кого нибудь подвисает на windows 10? Вроде работает потом через 15 минут начинаешь открывать окно, и оба на виснет и надпись "программа не отвечает" секунд 10-15 проходит че то думает))))) а потом начинает работать. На u-m-torrent вообще ни когда такого у меня не было все пашет и никаких зависаний.
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Иван про qBittorrent 3.3.7 [17-10-2016]

Отличная торрент-прога. Пробовал около 5 разных качалок - эта оказалась самой удобной и самой не требовательной по ресурсам (при активных ~ 10 торрентах, она жрет не более 5% проца, в отличии от utorrent, который пожирал около 15% + серьезно подтормаживал систему). Пользуюсь примерно полгода уже, в принципе всё устраивает. Никакой рекламы, шпионских модулей и прочей фигни в программе нет. Советую её всем своим друзьям!
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Миха про qBittorrent 3.3.4 [20-04-2016]

Лучшая программа!Вирусняка нету как в utorrent так что я даже антивирус не ставлю одним вирустоталом проверяю и всё норм.Пока ничего не украли
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