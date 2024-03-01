WizTorrent для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:212,32 Мб
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WizTorrent - это приложение, созданное для удобной работы с торрентами, помогая пользователям транслировать медиафайлы во время их загрузки.

Позволяет воспроизводить видео- или аудиофайл во время загрузки. Таким образом, программа ведет себя как пиринговый потоковый сервис, где пользователи могут наслаждаться своим контентом в процессе загрузки.

Современный интерфейс также заслуживает внимания, поскольку делает торрент доступным практически для любого пользователя. Перед началом загрузки можно выбрать загрузку только нужных файлов, а если речь идет о мультимедиа, то лучше оставить фоновое перекодирование, если вы хотите сразу приступить к просмотру.

Основные возможности приложения WizTorrent:

  • Поддержка мультимедийных торрентов, позволяющая воспроизводить файлы во время загрузки.
  • Возможность выборочной загрузки файлов перед началом скачивания.
  • Фоновое перекодирование для мультимедийных файлов, обеспечивая беспрерывный просмотр.
  • Интегрированный поиск торрентов через Searx, Jackett или RSS.
  • Поддержка нескольких поисковых систем, включая Google, Brave и DuckDuckGo.
  • Отсутствие рекламы, отслеживания и майнеров криптовалют, обеспечивая приватность пользователей.

В целом, WizTorrent - надежное решение для работы с торрентами, предлагающее простоту использования и высокий уровень безопасности.
 

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