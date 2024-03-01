WizTorrent для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WizTorrent
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|212,32 Мб
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WizTorrent - это приложение, созданное для удобной работы с торрентами, помогая пользователям транслировать медиафайлы во время их загрузки.
Позволяет воспроизводить видео- или аудиофайл во время загрузки. Таким образом, программа ведет себя как пиринговый потоковый сервис, где пользователи могут наслаждаться своим контентом в процессе загрузки.
Современный интерфейс также заслуживает внимания, поскольку делает торрент доступным практически для любого пользователя. Перед началом загрузки можно выбрать загрузку только нужных файлов, а если речь идет о мультимедиа, то лучше оставить фоновое перекодирование, если вы хотите сразу приступить к просмотру.
Основные возможности приложения WizTorrent:
- Поддержка мультимедийных торрентов, позволяющая воспроизводить файлы во время загрузки.
- Возможность выборочной загрузки файлов перед началом скачивания.
- Фоновое перекодирование для мультимедийных файлов, обеспечивая беспрерывный просмотр.
- Интегрированный поиск торрентов через Searx, Jackett или RSS.
- Поддержка нескольких поисковых систем, включая Google, Brave и DuckDuckGo.
- Отсутствие рекламы, отслеживания и майнеров криптовалют, обеспечивая приватность пользователей.
В целом, WizTorrent - надежное решение для работы с торрентами, предлагающее простоту использования и высокий уровень безопасности.
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