WizTorrent - это приложение, созданное для удобной работы с торрентами, помогая пользователям транслировать медиафайлы во время их загрузки.

Позволяет воспроизводить видео- или аудиофайл во время загрузки. Таким образом, программа ведет себя как пиринговый потоковый сервис, где пользователи могут наслаждаться своим контентом в процессе загрузки.

Современный интерфейс также заслуживает внимания, поскольку делает торрент доступным практически для любого пользователя. Перед началом загрузки можно выбрать загрузку только нужных файлов, а если речь идет о мультимедиа, то лучше оставить фоновое перекодирование, если вы хотите сразу приступить к просмотру.

Основные возможности приложения WizTorrent:

Поддержка мультимедийных торрентов, позволяющая воспроизводить файлы во время загрузки.

Возможность выборочной загрузки файлов перед началом скачивания.

Фоновое перекодирование для мультимедийных файлов, обеспечивая беспрерывный просмотр.

Интегрированный поиск торрентов через Searx, Jackett или RSS.

Поддержка нескольких поисковых систем, включая Google, Brave и DuckDuckGo.

Отсутствие рекламы, отслеживания и майнеров криптовалют, обеспечивая приватность пользователей.

В целом, WizTorrent - надежное решение для работы с торрентами, предлагающее простоту использования и высокий уровень безопасности.

