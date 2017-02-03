Skype для Android

Skype 7.33.0.841 для Android

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Описание Skype 7.33.0.841 для AndroidОписание   Скачать Skype 7.33.0.841 для AndroidСКАЧАТЬ (35,65 Мб) Скриншоты Skype 7.33.0.841 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Skype 7.33.0.841 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype 7.33.0.841 для AndroidОтзывы (54)  
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3.71 из 5, всего оценок - 328
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Skype - Android-версия знаменитой программы для голосовых или видео звонков через сеть Интернет и обмена текстовыми сообщениями, файлами. Это гораздо дешевле, чем обычные международные звонки, а при наличии беспроводной сети Wi-Fi звонки через это приложение становятся практически бесплатными. Поддерживаются сети Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS.

Вы сможете звонить не только на номера в самой системе, но и на обычные мобильные и стационарные телефоны по выгодным тарифам. В программе существует возможность создания групповых видео чатов до 25 человек.

Что нового в Skype 7.33.0.841 для Android?
  • Праздничное настроение повсюду! Вы можете отправлять персонализированные праздничные сообщения дорогим вам людям. Коснитесь кнопки "+" справа внизу, чтобы выбрать значок снежинки.
  • Теперь вы можете @упоминать свои контакты Skype и ботов в групповом чате.
  • Устранена проблема со входом, возникавшая у пользователей с несколькими учетными записями.
Скриншоты Skype:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 510 097
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
 Программа Skype отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Skype

Иван про Skype 7.04.0.618 для Android [25-06-2016]

Мелкософт просто какая-то корпорация зла, умудрились из классной проги, которой скайп когда-то был, сделать дерьмо
2 | 2 | Ответить

serega про Skype 6.16.0.1919 для Android [18-01-2016]

Всё хорошо работает.
1 | | Ответить

Ната про Skype 6.15.0.1162 для Android [28-12-2015]

Постоянно вылазит на весь экран рекламный ролик, затем предложение отзыв написать. И так по несколько раз в день.
Достало. В общем чате не редактируются и не удаляются сообщения.
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Сергей про Skype 5.1.0.58677 для Android [30-01-2015]

Два раза устанавливал на планшет Skype 5.1.0.58677 для Android и всё бесполезно: видеосвязь и звонки не работают, только СМС работает. Планшет Cube Talk 98 на android 4.2.2.2.1
3 | 12 | Ответить

Володимир про Skype 5.1.0.56619 для Android [26-11-2014]

Все працює.Спасибі!
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