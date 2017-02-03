Skype - Android-версия знаменитой программы для голосовых или видео звонков через сеть Интернет и обмена текстовыми сообщениями, файлами. Это гораздо дешевле, чем обычные международные звонки, а при наличии беспроводной сети Wi-Fi звонки через это приложение становятся практически бесплатными. Поддерживаются сети Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS.

Вы сможете звонить не только на номера в самой системе, но и на обычные мобильные и стационарные телефоны по выгодным тарифам. В программе существует возможность создания групповых видео чатов до 25 человек.