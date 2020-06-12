Microsoft Teams для Android

Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для Android

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Описание Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для AndroidСКАЧАТЬ (62,57 Мб) Скриншоты Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Teams 1416/1.0.0.2020061103 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Teams — приложение для создания корпоративных чатов, проведения онлайн митапов, а также обмена заметками и вложениями. Имеется поиск по чатам и беседам команды, персональные чаты, возможность управлять проектами своей команды, доступны функции безопасности и соответствия требованиям корпоративного уровня, предлагаемые Office 365.

Ключевые особенности:

  • Возможность управлять проектами своей команды, с функциями удаленной отправки и редактирования файлов.
  • Звук и видео высокой четкости.
  • Возможность общаться в личных или групповых чатах.
  • Использование упоминаний в чате, чтобы привлечь внимание всей команды или конкретных коллег.
  • Возможность сохранять ключевые беседы и настраивать нужные уведомления.
  • Поиск по чатам и беседам команды, чтобы быстро найти, что вам нужно.
  • Функции безопасности и соответствия требованиям корпоративного уровня, предлагаемые Office 365.
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Microsoft Teams

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