True Phone для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hamster Beat
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,14 Мб
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True Phone - приложение, которое может стать неплохой альтернативой стандартному телефону и менеджеру контактов. Программа предоставляет доступ к истории звонков, контактам, группам и избранному.
True Phone поддерживает T9, легко настраивается и предлагает разные варианты оформления, а также предлагает совершенно новый способ управления контактами - просмотр и редактирование контакта происходят в одном месте, без открытия новых окон.
Основные возможности True Phone:
- Простой и удобный в использовании интерфейс.
- Современный, стильный и легко настраиваемый дизайн.
- Большое фото собеседника.
- Дополнительная информация при звонках: работа, дни рождения, заметки и прочее.
- Настраиваемый внешний вид.
- Ответ на звонок в стиле Google, iPhone, Huawei, Meizu и пр.
- Функция записи звонков.
- Быстрый поиск по T9 среди истории звонков и контактов.
- Группировка истории звонков.
- Поддержка нескольких языков набора.
- Поддержка разных тем оформления.
- Поддержка Dual SIM.
- Просмотр и редактирование контактов в одном месте.
- Создание контактов на выбранной учетной записи.
- Механизм автоматического поиска и оптимизации похожих контактов.
- Настройка отображаемых в карточке контакта полей.
- Простой способ связи с друзьями через соц. сети.
- Удобное объединение похожих контактов в один.
- Импорт / экспорт контактов.
- Передача данных через текст или vCard.
- Создание и редактирование групп.
- Простой и удобный способ управления избранными контактами.
- Быстрый доступ ко всем необходимым функциям.
- И многое другое...
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