True Phone для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,14 Мб
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True Phone - приложение, которое может стать неплохой альтернативой стандартному телефону и менеджеру контактов. Программа предоставляет доступ к истории звонков, контактам, группам и избранному.

True Phone поддерживает T9, легко настраивается и предлагает разные варианты оформления, а также предлагает совершенно новый способ управления контактами - просмотр и редактирование контакта происходят в одном месте, без открытия новых окон.

Основные возможности True Phone:

  • Простой и удобный в использовании интерфейс.
  • Современный, стильный и легко настраиваемый дизайн.
  • Большое фото собеседника.
  • Дополнительная информация при звонках: работа, дни рождения, заметки и прочее.
  • Настраиваемый внешний вид.
  • Ответ на звонок в стиле Google, iPhone, Huawei, Meizu и пр.
  • Функция записи звонков.
  • Быстрый поиск по T9 среди истории звонков и контактов.
  • Группировка истории звонков.
  • Поддержка нескольких языков набора.
  • Поддержка разных тем оформления.
  • Поддержка Dual SIM.
  • Просмотр и редактирование контактов в одном месте.
  • Создание контактов на выбранной учетной записи.
  • Механизм автоматического поиска и оптимизации похожих контактов.
  • Настройка отображаемых в карточке контакта полей.
  • Простой способ связи с друзьями через соц. сети.
  • Удобное объединение похожих контактов в один.
  • Импорт / экспорт контактов.
  • Передача данных через текст или vCard.
  • Создание и редактирование групп.
  • Простой и удобный способ управления избранными контактами.
  • Быстрый доступ ко всем необходимым функциям.
  • И многое другое...
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