CallApp – это универсальное приложение для управления телефонными звонками и сообщениями. С его помощью можно определить номер звонящего, заблокировать нежелательные вызовы, записывать звонки и управлять SMS-сообщениями. CallApp обеспечивает надежную защиту от спам-звонков и мошенников, а также предоставляет удобные инструменты для ведения телефонных разговоров.

Основные возможности CallApp: