CallApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.185 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CallApp Caller ID, Call Recorder & Spam Blocker
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47.16 Мб
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CallApp – это универсальное приложение для управления телефонными звонками и сообщениями. С его помощью можно определить номер звонящего, заблокировать нежелательные вызовы, записывать звонки и управлять SMS-сообщениями. CallApp обеспечивает надежную защиту от спам-звонков и мошенников, а также предоставляет удобные инструменты для ведения телефонных разговоров.
Основные возможности CallApp:
- Обширная база данных с более чем 7 миллиардами номеров позволяет легко узнать, кто звонил.
- Программа автоматически определяет номера звонящих, предоставляя информацию о них.
- Прекращение спам-звонков с помощью функции проверки номера.
- Возможность создания черного списка для блокировки нежелательных номеров.
- Защита от звонков мошенников и автоматическое фильтрование обзвонов.
- Настраиваемый фильтр для предотвращения повторных спам-звонков.
- Использование CallApp как основного приложения для обмена SMS и сообщений.
- Автоматическое выявление и блокировка спамовых и мошеннических SMS.
- Систематизация сообщений по категориям: «Личное», «Избранное», «Спам и блокировка».
- Функция автоответчика позволяет записывать все звонки, включая спам.
- Настройка записи разговоров под личные потребности.
- Запись звонков на большинстве Android-устройств с возможностью хранения в облаке.
- Интеграция с WEAR OS и последними моделями умных часов.
- Мгновенная связь и улучшенная работа с умными устройствами.
- Блокировка спама и распознавание СМС и звонков в мессенджерах, включая WhatsApp.
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