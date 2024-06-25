CallApp для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.185 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47.16 Мб
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CallApp – это универсальное приложение для управления телефонными звонками и сообщениями. С его помощью можно определить номер звонящего, заблокировать нежелательные вызовы, записывать звонки и управлять SMS-сообщениями. CallApp обеспечивает надежную защиту от спам-звонков и мошенников, а также предоставляет удобные инструменты для ведения телефонных разговоров.

Основные возможности CallApp:

  • Обширная база данных с более чем 7 миллиардами номеров позволяет легко узнать, кто звонил.
  • Программа автоматически определяет номера звонящих, предоставляя информацию о них.
  • Прекращение спам-звонков с помощью функции проверки номера.
  • Возможность создания черного списка для блокировки нежелательных номеров.
  • Защита от звонков мошенников и автоматическое фильтрование обзвонов.
  • Настраиваемый фильтр для предотвращения повторных спам-звонков.
  • Использование CallApp как основного приложения для обмена SMS и сообщений.
  • Автоматическое выявление и блокировка спамовых и мошеннических SMS.
  • Систематизация сообщений по категориям: «Личное», «Избранное», «Спам и блокировка».
  • Функция автоответчика позволяет записывать все звонки, включая спам.
  • Настройка записи разговоров под личные потребности.
  • Запись звонков на большинстве Android-устройств с возможностью хранения в облаке.
  • Интеграция с WEAR OS и последними моделями умных часов.
  • Мгновенная связь и улучшенная работа с умными устройствами.
  • Блокировка спама и распознавание СМС и звонков в мессенджерах, включая WhatsApp.
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