ZOOM Cloud Meetings для Android

ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для Android

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Описание ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для AndroidОписание   Скачать ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для AndroidСКАЧАТЬ (15,92 Мб) Скриншоты ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для AndroidСтатистика   Отзывы о ZOOM Cloud Meetings 4.6.19194.0323 для AndroidОтзывы (0)  
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ZOOM Cloud Meetings - отличная возможность оставаться на связи, где бы вы не были. Присутствует возможность присоединиться к групповым конференциям на 100 человек с HD-качеством и обмениваться мгновенными сообщениями.

Особенности приложения:

  • Отличное качество видеосвязи.
  • Возможность "расшарить" экран своего мобильного устройства своим собеседникам.
  • Возможность обмениваться фотографиями, загружать их в Google Drive, Dropbox и т.п.
  • HD-видео и аудио для конференций с поддержкой до 100 участников
  • Групповые конференции и обмен текстовыми сообщениями.
  • Возможность работы с Wi-Fi, 4G / LTE и 3G сетями.
  • Поддержка режима вождения.
  • End-to-end шифрование всех конференций, защита паролем, залы ожидания и перевод участника в режим ожидания.
  • Возможность общаться с пользователями независимо от используемой операциооной системы, будь то Windows, Mac, IOS, ZoomPresence и пр.
ZOOM Cloud Meetings
ZOOM Cloud Meetings
ZOOM Cloud Meetings
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе ZOOM Cloud Meetings

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