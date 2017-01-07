Spider — один из самых популярных пасьянсов всегда с вами на планшете или телефоне. Классический дизайн и правила, хорошо знакомые пользователям Windows, не вызовут трудностей с игрой.

На всякий случай напомним, что цель игры – собрать все карты одной масти от короля до туза. Как только вы соберете 13 карт, колода автоматически уберется с игрового стола. Карты одной масти перемещаются стопками, их можно положить на любую масть в порядке убывания. Присутствуют три уровня сложности, неограниченное количество отмены хода, звуковые эффекты, подсказки, возможность выбора размера карт и сохранение при выходе.