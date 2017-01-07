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Spider для Android

Spider 4.9.2 для Android

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Описание Spider 4.9.2 для AndroidОписание   Скачать Spider 4.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,77 Мб) Скриншоты Spider 4.9.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Spider 4.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Spider 4.9.2 для AndroidОтзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Spider — один из самых популярных пасьянсов всегда с вами на планшете или телефоне. Классический дизайн и правила, хорошо знакомые пользователям Windows, не вызовут трудностей с игрой.

На всякий случай напомним, что цель игры – собрать все карты одной масти от короля до туза. Как только вы соберете 13 карт, колода автоматически уберется с игрового стола. Карты одной масти перемещаются стопками, их можно положить на любую масть в порядке убывания. Присутствуют три уровня сложности, неограниченное количество отмены хода, звуковые эффекты, подсказки, возможность выбора размера карт и сохранение при выходе. 

Что нового в Spider 4.9.2 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Spider:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 26 733
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Настольные

Отзывы о программе Spider

елена про Spider 4.3.0 для Android [04-01-2013]

Выдает синтаксическую ошибку на андроиде 2.2
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