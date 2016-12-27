Chromium - кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, который стал "прародителем" таких обозревателей, как Google Chrome, ChromePlus, SRWare Iron, RockMelt и др. Разработчики заявляют о нем, как об одном из самых быстрых, безопасных и надёжных инструментов для доступа в Интернет.
Основанный на свободном движке WebKit, обеспечивающий высокую скорость рендеринга, и движке V8, который отвечает за обработку JavaScript. В Chromium встроен компонент Safe Browsing, обеспечивающий защиту от фишинга и вредоносного ПО, который при желании может быть отключен в настройках браузера.
Также следует отметить, что функционал браузера может быть значительно расширен, за счет использования расширений и плагинов. Программа не требует установки.
Хороший или плохой, можно спорить до бесконечности. У меня проблем с ним пока никаких, хотя раньше Chromium частенько чудил. Когда, после установки в него AdBlock, также добавил и расширение Ghostery, причуды моего Хромиума, наконец, прекратились )
Судя по всему, левый (паразитный) трафик привносил немало проблем. 3 | 2 | Ответить
nic22 про Chromium 44.0.2391.0 [17-05-2015]
В последнем Chromium никаких проблем не имею. Вернулся на него, т.к. он один из самых легковесных. Дефолтным менеджером паролей этого браузера больше не пользуюсь, сменил его на расширение LastPass, лепота :) 3 | 1 | Ответить
Валера про Chromium 43.0.2355.0 [30-04-2015]
а у меня тупит гугл хром и не первый раз думаю пора избавится от него((( 7 | | Ответить