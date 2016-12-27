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Chromium для Windows

Chromium 57.0.2965.0

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Описание Chromium 57.0.2965.0Описание   Скачать Chromium 57.0.2965.0СКАЧАТЬ (95,42 Мб) Скриншоты Chromium 57.0.2965.0Скриншоты (3)   Статистика Chromium 57.0.2965.0Статистика   Отзывы о Chromium 57.0.2965.0Отзывы (61)  
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4.30 из 5, всего оценок - 566
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Chromium - кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, который стал "прародителем" таких обозревателей, как Google Chrome, ChromePlus, SRWare Iron, RockMelt и др. Разработчики заявляют о нем, как об одном из самых быстрых, безопасных и надёжных инструментов для доступа в Интернет.

Основанный на свободном движке WebKit, обеспечивающий высокую скорость рендеринга, и движке V8, который отвечает за обработку JavaScript. В Chromium встроен компонент Safe Browsing, обеспечивающий защиту от фишинга и вредоносного ПО, который при желании может быть отключен в настройках браузера.

Также следует отметить, что функционал браузера может быть значительно расширен, за счет использования расширений и плагинов. Программа не требует установки.

 

Скриншоты Chromium:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)29 / 212 320
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Chromium

сергей про Chromium 45.0.2432.0 [16-06-2015]

кто-то писал о проблеме с HTML5. в поисковике DISABLE HTML5YUOTUBE ввод перезапуск и радуйтесь.
| 6 | Ответить

danze в ответ сергей про Chromium 55.0.2852.0 [17-09-2016]

После отключения ускоренное воспроизведение работает?
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катя в ответ danze про Chromium 55.0.2876.0 [04-10-2016]

прекрасное приложение и работает быстро прямо не зависает не чего скачивайте но больше советую скачать опера мини он точно без тормозов не пожелеете
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катя в ответ danze про Chromium 55.0.2876.0 [04-10-2016]

супер спасибо разробочикам
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никс про Chromium 45.0.2426.0 [11-06-2015]

Хороший или плохой, можно спорить до бесконечности. У меня проблем с ним пока никаких, хотя раньше Chromium частенько чудил. Когда, после установки в него AdBlock, также добавил и расширение Ghostery, причуды моего Хромиума, наконец, прекратились )
Судя по всему, левый (паразитный) трафик привносил немало проблем.
3 | 2 | Ответить

nic22 про Chromium 44.0.2391.0 [17-05-2015]

В последнем Chromium никаких проблем не имею. Вернулся на него, т.к. он один из самых легковесных. Дефолтным менеджером паролей этого браузера больше не пользуюсь, сменил его на расширение LastPass, лепота :)
3 | 1 | Ответить

Валера про Chromium 43.0.2355.0 [30-04-2015]

а у меня тупит гугл хром и не первый раз думаю пора избавится от него(((
7 | | Ответить

Ярослав про Chromium 43.0.2355.0 [05-04-2015]

Норм браузер, мне понравился :D
2 | | Ответить

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