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BlueTooth Driver Installer для Windows

BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104

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Описание BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104Описание   Скачать BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104СКАЧАТЬ (1,98 Мб) Скриншоты BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104Скриншоты (2)   Статистика BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104Статистика   Отзывы о BlueTooth Driver Installer 1.0.0.104Отзывы (13)  
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3.92 из 5, всего оценок - 351
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
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BlueTooth Driver Installer - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой универсальный инсталлятор для BlueTooth-устройств. При запуске программа сканирует неопознанные BlueTooth-адаптеры, получает информацию о них в виде аппаратного ID и пытается модифицировать стандартные драйверы (файл WinDir\INF\Bth.inf) для установки адаптера и запуска соответствующих системных служб. Перед внесением изменений BlueTooth Driver Installer автоматически создает точки восстановления.

Полный перечень поддерживаемых BlueTooth-устройств доступен на официальном сайте.

Скриншоты BlueTooth Driver Installer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)26 / 141 925
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth - Драйверы

Отзывы о программе BlueTooth Driver Installer

Нурлан про BlueTooth Driver Installer 1.0.0.89 [10-08-2014]

тупая реклама просто время отнимает не советую начать загрузку
5 | 3 | Ответить

Блот про BlueTooth Driver Installer 1.0.0.89 [21-03-2014]

Даже качать негде.Скачал и наоборот мусором весь комп засорил с амиго этим МАЙЛ ДОСТАЛ и вы нас застовляете вирус загонять в комп. ставлю единицу с тримя минусами
11 | 2 | Ответить

Рика про BlueTooth Driver Installer 1.0.0.89 [07-01-2014]

Программа бесполезная,увы =(
2 | | Ответить

Игорь про BlueTooth Driver Installer 1.0.0.89 [01-10-2013]

такая херня, установил вообще херня полная раньше хоть как то работал а щас жопа полная мусор , если есть норм драва выложи, а нет и не говори что есть драва одним словом херня!
4 | | Ответить

Барышня про BlueTooth Driver Installer 1.0.0.89 [27-08-2013]

Да! Эта фигня действительно ничего не устанавливает!
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