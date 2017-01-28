BlueTooth Driver Installer - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой универсальный инсталлятор для BlueTooth-устройств. При запуске программа сканирует неопознанные BlueTooth-адаптеры, получает информацию о них в виде аппаратного ID и пытается модифицировать стандартные драйверы (файл WinDir\INF\Bth.inf) для установки адаптера и запуска соответствующих системных служб. Перед внесением изменений BlueTooth Driver Installer автоматически создает точки восстановления. Полный перечень поддерживаемых BlueTooth-устройств доступен на официальном сайте.

Отзывы о программе BlueTooth Driver Installer Нурлан тупая реклама просто время отнимает не советую начать загрузку

5 | 3 | Ответить Блот Даже качать негде.Скачал и наоборот мусором весь комп засорил с амиго этим МАЙЛ ДОСТАЛ и вы нас застовляете вирус загонять в комп. ставлю единицу с тримя минусами

11 | 2 | Ответить Рика Программа бесполезная,увы =(

2 | | Ответить Игорь такая херня, установил вообще херня полная раньше хоть как то работал а щас жопа полная мусор , если есть норм драва выложи, а нет и не говори что есть драва одним словом херня!

4 | | Ответить Барышня Да! Эта фигня действительно ничего не устанавливает!

5 | | Ответить Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв