Wi-Fi Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LizardSystems
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,11 Мб
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Wi-Fi Scanner - утилита, которая позволяет легко находить доступные беспроводные сети и получить массу полезной информации о них, например имя сети (SSID), уровень сигнала (RSSI) и его качество, MAC-адрес (BSSID), канал, максимальную и достижимую скорость передачи данных, безопасность и многое другое.
Также приложение может быть полезно пользователям, которым необходимо узнать распределение уровня сигнала для домашней беспроводной сети, или выбрать место для точки доступа с оптимальным качеством сигнала. С помощью Wi-Fi Scanner можно оценить распределение беспроводных сетей по каналам и выбрать наименее загруженную полосу для своей точки доступа, что позволит значительно увеличить скорость соединения.
Кроме того, Wi-Fi Scanner может использоваться админами корпоративных сетей для настройки, планирования и контроля параметров безопасности в беспроводных сетях предприятий.
Ключевые особенности Wi-Fi Scanner:
- Простой и быстрый поиск беспроводных сетей.
- Поддержка стандартов 802.11ax и 802.11a/b/g/n/ac.
- Поддержка частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
- Поддержка ширины канала 20, 40, 80, 160 и пр.
- Отображение подробной информации о беспроводной сети: имя сети (SSID), уровень сигнала (RSSI), MAC-адрес (BSSID), качество сигнала, канал, достижимая и максимальная скорость передачи данных, шифрование, использование канала и т.д.
- Определение стандартов безопасности WEP, WPA или WPA2 для беспроводных сетей.
- Поддержка WPS 1.0 и WPS 2.0.
- Обнаружение имени устройства и номера модели точек доступа.
- Изменение уровня сигнала с течением времени в графическом виде.
- Отображение маски спектра сигнала для каждой беспроводной сети.
- Настраиваемый цвет графика для любой беспроводной сети.
- Фильтр обнаруженных беспроводных сетей по заданным параметрам (качество, режим сети, безопасность и т.д.).
- Подключение к обнаруженным сетям.
- Отображение параметров беспроводного соединения.
- Отображение статистики беспроводных подключений в виде графиков и таблиц.
- Управление профилями беспроводных подключений.
- И многое другое...
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