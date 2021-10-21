Wi-Fi Scanner для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,11 Мб
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Wi-Fi Scanner - утилита, которая позволяет легко находить доступные беспроводные сети и получить массу полезной информации о них, например имя сети (SSID), уровень сигнала (RSSI) и его качество, MAC-адрес (BSSID), канал, максимальную и достижимую скорость передачи данных, безопасность и многое другое.

Также приложение может быть полезно пользователям, которым необходимо узнать распределение уровня сигнала для домашней беспроводной сети, или выбрать место для точки доступа с оптимальным качеством сигнала. С помощью Wi-Fi Scanner можно оценить распределение беспроводных сетей по каналам и выбрать наименее загруженную полосу для своей точки доступа, что позволит значительно увеличить скорость соединения.

Кроме того, Wi-Fi Scanner может использоваться админами корпоративных сетей для настройки, планирования и контроля параметров безопасности в беспроводных сетях предприятий.

Ключевые особенности Wi-Fi Scanner:

  • Простой и быстрый поиск беспроводных сетей.
  • Поддержка стандартов 802.11ax и 802.11a/b/g/n/ac.
  • Поддержка частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
  • Поддержка ширины канала 20, 40, 80, 160 и пр.
  • Отображение подробной информации о беспроводной сети: имя сети (SSID), уровень сигнала (RSSI), MAC-адрес (BSSID), качество сигнала, канал, достижимая и максимальная скорость передачи данных, шифрование, использование канала и т.д.
  • Определение стандартов безопасности WEP, WPA или WPA2 для беспроводных сетей.
  • Поддержка WPS 1.0 и WPS 2.0.
  • Обнаружение имени устройства и номера модели точек доступа.
  • Изменение уровня сигнала с течением времени в графическом виде.
  • Отображение маски спектра сигнала для каждой беспроводной сети.
  • Настраиваемый цвет графика для любой беспроводной сети.
  • Фильтр обнаруженных беспроводных сетей по заданным параметрам (качество, режим сети, безопасность и т.д.).
  • Подключение к обнаруженным сетям.
  • Отображение параметров беспроводного соединения.
  • Отображение статистики беспроводных подключений в виде графиков и таблиц.
  • Управление профилями беспроводных подключений.
  • И многое другое...
Для личного использования программа бесплатна, но требует регистрацию, которую можно пройти на сайте разработчика.
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