Скачать Яндекс.Браузер
QIWI для Android

QIWI 3.3.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание QIWI 3.3.0 для AndroidОписание   Скачать QIWI 3.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (29,77 Мб) Скриншоты QIWI 3.3.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика QIWI 3.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о QIWI 3.3.0 для AndroidОтзывы (6)  
Оцените программу!
4.66 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

QIWI — переводите средства своим знакомым и оплачивайте более, чем 75 00 услуг по всему миру. Пополняйте и переводите деньги на банковские счета, кошельки Яндекс.Деньги и Webmoney, через системы денежных переводов CONTACT, Unistream, Western Union, Anelik.

Оплачивайте коммунальные услуги, кабельное, телефон, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое. Приложение привязывается к номеру телефона и никаких данных для регистрации не нужно. Пополнить кошелек можно с помощью банковской карты, терминала или перевести часть денег с Sim-карты.

Используя приложение, вам не придется каждый раз по-новому заполнять реквизиты, так как достаточно один раз заполнить шаблон. В приложении присутствует карта с терминалами, работающими с QIWI. Если ваш смартфон поддерживает NFC, то можно производить мгновенные платежи, приложив телефон к устройству на кассе.

Что нового в QIWI 3.3.0 для Android?
  • Добавили «Открытки с деньгами». К переводу на другой кошелек теперь можно прикрепить открытку с вашим пожеланием. Поздравьте близких с Новым годом.
Скриншоты QIWI:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 39 932
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе QIWI

вадим про QIWI Кошелек 2.14.1 для Android [28-01-2015]

Пробовал программу- итог пропали деньги( лохотрон.
2 | 2 | Ответить

Евгений про QIWI Кошелек 2.8 для Android [07-11-2013]

Ребята помогите,не могу запустить приложение.столько скачал программ и не одно не могу установить..Срочно нужна помощь.......
| | Ответить

паша про QIWI Кошелек 2.4 для Android [13-04-2013]

самое лучшие место для денег
| | Ответить

Roman про QIWI Кошелек 1.15.4 для Android [27-09-2012]

Лудшая системеа оплаты
1 | | Ответить

ИРИНА про QIWI Кошелек 1.8.2 для Android [29-03-2012]

То что деньги приходят моментально пишут сами сотрудники Киви кошелька. Оплатила коммунальные услуги - месяц не могу найти деньги. Компания мошенников...Терпение иссякло буду обращаться в прокуратуру
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

Yahoo Погода

GPS status

MAPS.ME

SoundHound

DU Speed Booster

Booking.com

Inbox

 
 