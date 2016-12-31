QIWI — переводите средства своим знакомым и оплачивайте более, чем 75 00 услуг по всему миру. Пополняйте и переводите деньги на банковские счета, кошельки Яндекс.Деньги и Webmoney, через системы денежных переводов CONTACT, Unistream, Western Union, Anelik.

Оплачивайте коммунальные услуги, кабельное, телефон, штрафы ГИБДД, налоги и многое другое. Приложение привязывается к номеру телефона и никаких данных для регистрации не нужно. Пополнить кошелек можно с помощью банковской карты, терминала или перевести часть денег с Sim-карты.

Используя приложение, вам не придется каждый раз по-новому заполнять реквизиты, так как достаточно один раз заполнить шаблон. В приложении присутствует карта с терминалами, работающими с QIWI. Если ваш смартфон поддерживает NFC, то можно производить мгновенные платежи, приложив телефон к устройству на кассе.