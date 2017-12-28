МКС Детектор 2.02.70 для Android МКС Детектор – приложение порадует любителей астрономии и всех тех, кто неравнодушен к звездному небу. Программа оповещает пользователей о моменте, когда PlanetDroid 4.8.1 для Android PlanetDroid - инструмент для тех, кто увлекается астрономией. Позволяет узнать положение Солнца, Луны и других планет с высокой точностью. Поддерживается MoonPhase Widget 1.4.1 для Android MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30

Сборник Гороскопов 1.0.4 для Android Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры, присущие людям, родившимся под разными знаками различных гороскопов, найти Гороскоп 1.0 для Android Гороскоп - бесплатное приложение для Android с гороскопами на каждый день. Для удобства использования все гороскопы разбиты по категориям Гороскопы от Рамблера 1.01 для Android Гороскопы от Рамблера - гороскопы, предоставляемые известным интернет-порталом для Android-смартфона. Гороскопы на день, неделю, месяц, год