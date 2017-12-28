EclipseDroid USB для Android

EclipseDroid USB 7.3.0 для Android

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Описание EclipseDroid USB 7.3.0 для AndroidОписание   Скачать EclipseDroid USB 7.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,74 Мб) Скриншоты EclipseDroid USB 7.3.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика EclipseDroid USB 7.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о EclipseDroid USB 7.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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EclipseDroid USB — приложение для любителей астрономии. С его помощью вы сможете узнать какие будут условия для наблюдения солнечных затмений в той или иной местности.

Для вычисления этих данных используются координаты с GPS-приемника или данные оператора связи. Координаты автоматически обновляются каждые 10 секунд или через 50 метров.

Скриншоты EclipseDroid USB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 147
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе EclipseDroid USB

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