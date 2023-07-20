Лунный Календарь - это удобное приложение, которое поможет вам не только следить за фазами Луны, но и предоставит полезную информацию о Луне в выбранной вами локации. Благодаря этому приложению вы всегда будете в курсе текущей фазы Луны, ее освещенности, а также дат последующих фаз. Кроме того, вы сможете получить информацию о Солнце, времени восхода, заката, рассвете, сумерках и других световых явлениях.

Список основных возможностей приложения:

Полный вид Луны с более чем 15 параметрами, включая текущую фазу, освещенность, время восхода и заката Луны, а также даты следующих фаз.

Представление Солнца с более чем 10 параметрами, включая время восхода и заката, рассвет, сумерки, продолжительность дня и ночи.

Удобный календарь с отображением важных параметров Луны и Солнца для выбранного месяца.

Компас, который визуализирует азимуты Луны и Солнца (и их угол возвышения) для вашего текущего местоположения.

Уведомления о текущей освещенности Луны и названии ее фазы.

Предупреждения о предстоящих полнолунии, новолунии, первой и последней четверти за 3 дня до события, чтобы вы могли быть готовы к этим дням.

Виджет, который всегда показывает текущую фазу Луны на вашем главном экране.

Возможность проверить параметры Луны и Солнца на любую дату, будь то будущее или прошлое, например, дату вашего рождения.

Важно отметить, что все функции доступны в офлайн-режиме, что позволяет использовать приложение в любой ситуации.

В целом, Лунный Календарь - это мощный инструмент для тех, кто хочет быть в гармонии с природой и использовать влияние Луны в повседневной жизни. Будь то планирование важных событий в соответствии с фазами Луны или интерес к астрономии и фотографии, это приложение обеспечит вас всей необходимой информацией.