Moon Phase Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.50 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|probadoSoft
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,16 Мб
Лунный Календарь - это удобное приложение, которое поможет вам не только следить за фазами Луны, но и предоставит полезную информацию о Луне в выбранной вами локации. Благодаря этому приложению вы всегда будете в курсе текущей фазы Луны, ее освещенности, а также дат последующих фаз. Кроме того, вы сможете получить информацию о Солнце, времени восхода, заката, рассвете, сумерках и других световых явлениях.
Список основных возможностей приложения:
- Полный вид Луны с более чем 15 параметрами, включая текущую фазу, освещенность, время восхода и заката Луны, а также даты следующих фаз.
- Представление Солнца с более чем 10 параметрами, включая время восхода и заката, рассвет, сумерки, продолжительность дня и ночи.
- Удобный календарь с отображением важных параметров Луны и Солнца для выбранного месяца.
- Компас, который визуализирует азимуты Луны и Солнца (и их угол возвышения) для вашего текущего местоположения.
- Уведомления о текущей освещенности Луны и названии ее фазы.
- Предупреждения о предстоящих полнолунии, новолунии, первой и последней четверти за 3 дня до события, чтобы вы могли быть готовы к этим дням.
- Виджет, который всегда показывает текущую фазу Луны на вашем главном экране.
- Возможность проверить параметры Луны и Солнца на любую дату, будь то будущее или прошлое, например, дату вашего рождения.
- Важно отметить, что все функции доступны в офлайн-режиме, что позволяет использовать приложение в любой ситуации.
В целом, Лунный Календарь - это мощный инструмент для тех, кто хочет быть в гармонии с природой и использовать влияние Луны в повседневной жизни. Будь то планирование важных событий в соответствии с фазами Луны или интерес к астрономии и фотографии, это приложение обеспечит вас всей необходимой информацией.
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