8 Planets для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.51 Мб
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8 Планет - это приложение, позволяющее вам исследовать и узнать больше о нашей солнечной системе, а также предоставляет возможность погрузиться в мир астрономии.

Основные возможности приложения 8 Планет:

  • Визуальное изучение планет с реалистичными деталями, позволяющими рассмотреть экваториальную выпуклость и тени на кольцах Сатурна.
  • Разнообразие интерактивных функций, включая много кнопок для нажатия, что делает приложение увлекательным для пользователей всех возрастов.
  • Раздел фактов, содержащий обширную информацию о планетах.
  • Возможность выбора единиц измерения для отображения свойств планет, что делает приложение удобным для широкого круга пользователей.
  • Параллельное сравнение планет и их характеристик, что способствует пониманию и запоминанию астрономических фактов.
  • Настройки, позволяющие пользователю включать и выключать музыку, звезды и типы визуализации орбит.
  • Возможность изменения скорости анимации вращения и орбиты, что делает приложение увлекательным для младших пользователей.
  • Образовательные викторины для 1-4 игроков, которые можно использовать как дома, так и на уроках в школе.
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