8 Planets для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Norway Apps
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.51 Мб
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8 Планет - это приложение, позволяющее вам исследовать и узнать больше о нашей солнечной системе, а также предоставляет возможность погрузиться в мир астрономии.
Основные возможности приложения 8 Планет:
- Визуальное изучение планет с реалистичными деталями, позволяющими рассмотреть экваториальную выпуклость и тени на кольцах Сатурна.
- Разнообразие интерактивных функций, включая много кнопок для нажатия, что делает приложение увлекательным для пользователей всех возрастов.
- Раздел фактов, содержащий обширную информацию о планетах.
- Возможность выбора единиц измерения для отображения свойств планет, что делает приложение удобным для широкого круга пользователей.
- Параллельное сравнение планет и их характеристик, что способствует пониманию и запоминанию астрономических фактов.
- Настройки, позволяющие пользователю включать и выключать музыку, звезды и типы визуализации орбит.
- Возможность изменения скорости анимации вращения и орбиты, что делает приложение увлекательным для младших пользователей.
- Образовательные викторины для 1-4 игроков, которые можно использовать как дома, так и на уроках в школе.
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