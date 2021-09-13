Horoscopes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.6(906) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mail.Ru
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Horoscopes - бесплатный ежедневный гороскоп на каждый день, благодаря которому можно узнать как об удачных событиях, так и о надвигающихся неприятностях для своего знака или своих друзей. Присутствует возможность проверять совместимость знаков, узнавать гороскопы друзей, читать астрологические статьи и многое другое.
Имеется точный гороскоп для любого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Достаточно выбрать свою дату рождения и узнать подробный гороскоп на сегодня, завтра, неделю, месяц или на весь год. Кроме того можно узнать подробнее о своем знаке, о карьере, любви, тонкостях характера и здоровье.
Присутствует возможность делиться гороскопами в социальных сетях прямо из приложения.
Основные возможности Horoscopes:
- бесплатный ежедневный гороскоп на каждый день;
- возможность узнать подробнее о своем знаке, о карьере, любви, тонкостях характера и здоровье;
- гороскоп совместимости;
- возможность узнавать гороскопы друзей;
- астрологические статьи;
- точный гороскоп для любого знака зодиака;
- возможность делиться гороскопами в социальных сетях прямо из приложения.
Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и...
Приложение для поиска и отслеживания спутников в реальном времени. Включает в себя самые...
Star Chart (Звездная карта) 4.2.2
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по...
МКС Детектор – приложение порадует любителей астрономии и всех тех, кто неравнодушен к...
Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Отличное приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет в режиме дополненной...
Отзывы о программе Horoscopes
Admin
Отзывов о программе Horoscopes 5.3.6(906) пока нет, можете добавить...