Horoscopes для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.6(906) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14,35 Мб
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Horoscopes - бесплатный ежедневный гороскоп на каждый день, благодаря которому можно узнать как об удачных событиях, так и о надвигающихся неприятностях для своего знака или своих друзей. Присутствует возможность проверять совместимость знаков, узнавать гороскопы друзей, читать астрологические статьи и многое другое.

Имеется точный гороскоп для любого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Достаточно выбрать свою дату рождения и узнать подробный гороскоп на сегодня, завтра, неделю, месяц или на весь год. Кроме того можно узнать подробнее о своем знаке, о карьере, любви, тонкостях характера и здоровье.

Присутствует возможность делиться гороскопами в социальных сетях прямо из приложения.

Основные возможности Horoscopes:

  • бесплатный ежедневный гороскоп на каждый день;
  • возможность узнать подробнее о своем знаке, о карьере, любви, тонкостях характера и здоровье;
  • гороскоп совместимости;
  • возможность узнавать гороскопы друзей;
  • астрологические статьи;
  • точный гороскоп для любого знака зодиака;
  • возможность делиться гороскопами в социальных сетях прямо из приложения.
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Отзывы о программе Horoscopes

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Отзывов о программе Horoscopes 5.3.6(906) пока нет, можете добавить...

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