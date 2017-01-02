System Ninja - бесплатная утилита для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового «мусора» с жесткого диска. В отличие от ряда аналогичных программ (таких как CCleaner), производящих чистку строго в определенных местах, «системный ниндзя» способен обнаруживать ненужные файлы и автоматически удалять их после предварительной идентификации, где бы они не находились. Удобный интерфейс упрощает настройку параметров сканирования. В состав приложения включены различные полезные инструменты (Startup Manager, Process Manager и др.).

Отзывы о программе System Ninja Никита у вас тормозит воспользуйтесь програмой на этом сайте она есть вот она http://www.softportal.com/software-27697-advanced-systemcare-ultimate-s-ntivirusom.html

| | Ответить Maxim Никита Говно эта программа, наоборот хуже делает

1 | | Ответить sanantonio Никита merci

| | Ответить Alex 58 от этой программы нет толку! пользуйтесь Ccleener-самая хорошая для чистки компьютера

| | Ответить Tryndec Главный вирус сидит перед монитором ! )))

Из бесплатных - одна из самых... в комплекте CCleaner+Ccenhancer и Wise

Disc Cleaner даёт очень неплохие результаы. А у кого тормозил и тормозит комп - не тормозите !

Оптимизируйте автозагрузку, службы, реестр, интерфейс, обновите железо наконец....

1 | 1 | Ответить хулио переброска на сайт мокросовта? чето я недогнал эту тему и нафига

| | Ответить G'iyos U vas Est Spamer

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