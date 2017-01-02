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System Ninja для Windows

System Ninja 3.1.6

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Описание System Ninja 3.1.6Описание   Скачать System Ninja 3.1.6СКАЧАТЬ (2,26 Мб) Скриншоты System Ninja 3.1.6Скриншоты (6)   Статистика System Ninja 3.1.6Статистика   Отзывы о System Ninja 3.1.6Отзывы (9)  
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4.06 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.06 из 5
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System Ninja - бесплатная утилита для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового «мусора» с жесткого диска. В отличие от ряда аналогичных программ (таких как CCleaner), производящих чистку строго в определенных местах, «системный ниндзя» способен обнаруживать ненужные файлы и автоматически удалять их после предварительной идентификации, где бы они не находились. Удобный интерфейс упрощает настройку параметров сканирования. В состав приложения включены различные полезные инструменты (Startup Manager, Process Manager и др.).

Что нового в System Ninja 3.1.6?
  • Улучшения в работе программы
  • Добавлены новые переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты System Ninja:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 17 051
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе System Ninja

Никита про System Ninja 3.0.3 [10-03-2015]

у вас тормозит воспользуйтесь програмой на этом сайте она есть вот она http://www.softportal.com/software-27697-advanced-systemcare-ultimate-s-ntivirusom.html
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Maxim в ответ Никита про System Ninja 3.1 [17-12-2015]

Говно эта программа, наоборот хуже делает
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sanantonio в ответ Никита про System Ninja 3.1 [30-12-2015]

merci
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Alex 58 про System Ninja 3.0.3 [10-11-2014]

от этой программы нет толку! пользуйтесь Ccleener-самая хорошая для чистки компьютера
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Tryndec про System Ninja 3.0.0 [23-03-2014]

Главный вирус сидит перед монитором ! )))
Из бесплатных - одна из самых... в комплекте CCleaner+Ccenhancer и Wise
Disc Cleaner даёт очень неплохие результаы. А у кого тормозил и тормозит комп - не тормозите !
Оптимизируйте автозагрузку, службы, реестр, интерфейс, обновите железо наконец....
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хулио про System Ninja 2.0.2 [17-01-2011]

переброска на сайт мокросовта? чето я недогнал эту тему и нафига
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G'iyos про System Ninja 2.0.0.1 [14-12-2010]

U vas Est Spamer
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