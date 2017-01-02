System Ninja - бесплатная утилита для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового «мусора» с жесткого диска. В отличие от ряда аналогичных программ (таких как CCleaner), производящих чистку строго в определенных местах, «системный ниндзя» способен обнаруживать ненужные файлы и автоматически удалять их после предварительной идентификации, где бы они не находились. Удобный интерфейс упрощает настройку параметров сканирования. В состав приложения включены различные полезные инструменты (Startup Manager, Process Manager и др.).
от этой программы нет толку! пользуйтесь Ccleener-самая хорошая для чистки компьютера | | Ответить
Tryndec про System Ninja 3.0.0 [23-03-2014]
Главный вирус сидит перед монитором ! )))
Из бесплатных - одна из самых... в комплекте CCleaner+Ccenhancer и Wise
Disc Cleaner даёт очень неплохие результаы. А у кого тормозил и тормозит комп - не тормозите !
Оптимизируйте автозагрузку, службы, реестр, интерфейс, обновите железо наконец.... 1 | 1 | Ответить
хулио про System Ninja 2.0.2 [17-01-2011]
переброска на сайт мокросовта? чето я недогнал эту тему и нафига | | Ответить