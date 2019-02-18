Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 Free

Описание СКАЧАТЬ ( 3,99 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (17)

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4.60 из 5, всего оценок - 84 Рейтинг программы - 4.60 из 5

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5 Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.



Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.



После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее. Что нового в Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 Free?

Улучшения в работе программы.

Обновлены переводы.

Исправлены ошибки.

Скриншоты Wise Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 16 / 92 049 Разработчик WiseCleaner Последнее обновление 18.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Очистка диска

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