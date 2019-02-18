Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.
Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.
После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее.
Александр про Wise Disk Cleaner 9.63.686 Free [01-03-2018]
Прога неплохая, хотя есть и свои мелкие, но неприятные недостатки, а именно, реклама постоянно присутствующая и предлагающая продукцию Wise, у меня adw cleaner только и удаляет её последствия. Если честно, если бы не реклама компании, то прога нормальная во всех отношениях, а в союзе c CCleaner просто ,,бомба,, для удаления мусорных файлов. 2 | 1 | Ответить
Олег про Wise Disk Cleaner 9.4.4 Free [07-04-2017]
прога классная лучше чем advanced Там одна реклама.после неё Wise Disk нашёл 2,9ггб мусора.Стоит подумать. | | Ответить
Олег про Wise Disk Cleaner 9.4.4 Free [07-04-2017]
После проверки Advansed 9 pro Wise disk обнаружил и удалил 2,9ггб мусора. За базар отвечаю!! | 1 | Ответить
Александр про Wise Disk Cleaner 8.06.576 Free [11-04-2014]
Подозрительная утилита!!!!! Во первых она не оставляет выбора после команды сканировать, ПОЧЕМУ ТО Она сама решает!!!,удалить мне файлы или нет!!!! Настоятельно не рекомендую!!! CClear это надёжно, проверенна временем. И AVG Internet Sekyriti (но только за 2013г!!! 2014-дерьмо!!!) великолепно лечат систему... 4 | 12 | Ответить
сергей в ответ Александр про Wise Disk Cleaner 9.2.6 Free [11-07-2016]
просто в настройках нужно убрать автоочистку и всё. и выбор за вами. | | Ответить