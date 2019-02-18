Wise Disk Cleaner для Windows

Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 Free

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Описание Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 FreeОписание   Скачать Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 FreeСКАЧАТЬ (3,99 Мб) Скриншоты Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 FreeСкриншоты (4)   Статистика Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 FreeСтатистика   Отзывы о Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 FreeОтзывы (17)  
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4.60 из 5, всего оценок - 84
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Wise Disk Cleaner - быстрая, удобная и простая в использовании утилита для очистки жестких дисков от ненужных, временных и неиспользуемых файлов. Определяет более 50 типов мусорных файлов, а при желании можно самостоятельно добавлять новые форматы. После сканирования системы на наличие нежелательных файлов, можно просмотреть подробную информацию о каждом и самостоятельно решить, что удалять.

Обладает простым и понятным интерфейсом, который позволит даже неопытному пользователю справиться с ее настройками. Работу приложения можно настроить так, чтобы все ненужные файлы удалялись в автоматическом режиме. Кроме этого, с помощью Wise Disk Cleaner есть возможность провести дефрагментацию жесткого диска.

После очистки диска с помощью этого инструмента, Ваш компьютер будет работать быстрее.

Что нового в Wise Disk Cleaner 10.1.6.765 Free?
  • Улучшения в работе программы.
  • Обновлены переводы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Wise Disk Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 92 049
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Wise Disk Cleaner

Сергей про Wise Disk Cleaner 9.76.963 Free [14-08-2018]

Работает просто Супер!Спасибо!
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Александр про Wise Disk Cleaner 9.63.686 Free [01-03-2018]

Прога неплохая, хотя есть и свои мелкие, но неприятные недостатки, а именно, реклама постоянно присутствующая и предлагающая продукцию Wise, у меня adw cleaner только и удаляет её последствия. Если честно, если бы не реклама компании, то прога нормальная во всех отношениях, а в союзе c CCleaner просто ,,бомба,, для удаления мусорных файлов.
2 | 1 | Ответить

Олег про Wise Disk Cleaner 9.4.4 Free [07-04-2017]

прога классная лучше чем advanced Там одна реклама.после неё Wise Disk нашёл 2,9ггб мусора.Стоит подумать.
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Олег про Wise Disk Cleaner 9.4.4 Free [07-04-2017]

После проверки Advansed 9 pro Wise disk обнаружил и удалил 2,9ггб мусора. За базар отвечаю!!
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Александр про Wise Disk Cleaner 8.06.576 Free [11-04-2014]

Подозрительная утилита!!!!! Во первых она не оставляет выбора после команды сканировать, ПОЧЕМУ ТО Она сама решает!!!,удалить мне файлы или нет!!!! Настоятельно не рекомендую!!! CClear это надёжно, проверенна временем. И AVG Internet Sekyriti (но только за 2013г!!! 2014-дерьмо!!!) великолепно лечат систему...
4 | 12 | Ответить

сергей в ответ Александр про Wise Disk Cleaner 9.2.6 Free [11-07-2016]

просто в настройках нужно убрать автоочистку и всё. и выбор за вами.
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