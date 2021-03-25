BleachBit для Windows
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Andrew Ziem
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 893 | Статистика
|Размер:
|11,52 Мб
|СКАЧАТЬ
BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для тщательной очистки операционной системы от различного цифрового мусора, а также следов пребывания пользователя в Интернете.
Достаточно вручную выбрать пункты очистки (причем присутствует защита от необдуманных действий пользователя) и нажать соответствующую кнопку, после чего будут безвозвратно удалены все файлы для выбранных операций.
В правой части окна программы присутствуют пояснения для каждого пункта очистки, что будет очень кстати для неопытных пользователей. Также имеется возможность загружать и обновлять шаблоны очистки от сообщества.
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Отзывы о программе BleachBit
гость про BleachBit 3.0 [29-10-2019]
Обновился и программа не запускается. Зачем выпускать обновления, когда всё работало хорошо?
3 | 3 | Ответить
Александр про BleachBit 1.12 [31-01-2017]
Хорошая чистилка: простая и удобная, да ещё есть возможность добавлять свои папки и файлы для очистки. Пользовался ею под Linux, недавно узнал, что есть версия под Windows. Раньше под Windows пользовался CCleaner, но там много лишнего. Теперь и под Windows пользуюсь BleachBit.
3 | 3 | Ответить
из деревни про BleachBit 1.0 [27-12-2013]
Нормальная чистилка.Очень просто чистит различный мусор.
6 | 3 | Ответить