BleachBit для Windows

Описание
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Оценка: 4.72/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 893 | Статистика
Размер:11,52 Мб
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BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для тщательной очистки операционной системы от различного цифрового мусора, а также следов пребывания пользователя в Интернете.

Достаточно вручную выбрать пункты очистки (причем присутствует защита от необдуманных действий пользователя) и нажать соответствующую кнопку, после чего будут безвозвратно удалены все файлы для выбранных операций.

В правой части окна программы присутствуют пояснения для каждого пункта очистки, что будет очень кстати для неопытных пользователей. Также имеется возможность загружать и обновлять шаблоны очистки от сообщества.

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Отзывы о программе BleachBit

гость про BleachBit 3.0 [29-10-2019]

Обновился и программа не запускается. Зачем выпускать обновления, когда всё работало хорошо?
3 | 3 | Ответить

Александр про BleachBit 1.12 [31-01-2017]

Хорошая чистилка: простая и удобная, да ещё есть возможность добавлять свои папки и файлы для очистки. Пользовался ею под Linux, недавно узнал, что есть версия под Windows. Раньше под Windows пользовался CCleaner, но там много лишнего. Теперь и под Windows пользуюсь BleachBit.
3 | 3 | Ответить

из деревни про BleachBit 1.0 [27-12-2013]

Нормальная чистилка.Очень просто чистит различный мусор.
6 | 3 | Ответить

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