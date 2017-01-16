Скачать Яндекс.Браузер
Connectify для Windows

Connectify 2017.0.0.38236

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Connectify 2017.0.0.38236Описание   Скачать Connectify 2017.0.0.38236СКАЧАТЬ (14,51 Мб) Скриншоты Connectify 2017.0.0.38236Скриншоты (3)   Статистика Connectify 2017.0.0.38236Статистика   Отзывы о Connectify 2017.0.0.38236Отзывы (101)  
Оцените программу!
3.96 из 5, всего оценок - 595
  • Рейтинг программы - 3.96 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Connectify - небольшая утилита, с помощью которой можно легко превратить ПК под управлением операционной системы Windows в хот-спот Wi-Fi, а также быстро развернуть беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для нескольких портативных устройств (например смартфон, коммуникатор, нетбук и др.). Для удобства пользователя в программе присутствует встроенный Мастер начальной настройки, а для обеспечения безопасности связи применяется шифрование WPA2-PSK или WEP.

Ключевые особенности Connectify:

  • Возможность быстро и легко развернуть полноценную точку доступа Wi-Fi.
  • Наличие встроенного Мастера начальной настройки.
  • Обеспечение безопасности посредством WPA2-PSK/WEP шифрования.
  • Возможность управления из системного трея.
  • Поддержка мультимониторных систем.
  • Поддержка автозагрузки приложения.
  • Вкладочный интерфейс с возможностью изменения размера окна программы.
  • Наличие системы уведомлений пользователя при подключении хот-спота без доступа к Интернету.
  • Поддержка UPnP.
  • Возможность управления брандмауэром (Pro-версия).
Что нового в Connectify 2017.0.0.38236?
  • Различные улучшения в работе программы и исправления ошибок
Скриншоты Connectify:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $10.49
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)90 / 915 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
 Программа Connectify отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Connectify

Лена про Connectify 2016.0.3.36821 [17-09-2016]

отличная прога! работала просто прекрасно до того момента, как ноут не сносили в гости и не подключили к чужому интернету. Теперь в точке доступа вместо моих данных (логин пароль) стоят чужие и как их поменять не знаю. Не судите строго - я вообще не шарю! как я прогу эту установила с первого раза и правильно не помню - счастливая случайность..озарение снизошло.
Подскажите пожалуйста как поменять чужие логин пароль внести мои данные новые и чтоб телефон/планшет видел это подключение. (то что висит сейчас - не видит как источник wifi)
Подскажите. молю
| | Ответить

narnenkogosha в ответ Лена про Connectify 2016.0.3.36821 [20-09-2016]

функция передачи пользовательских файлов присутствует ?
| | Ответить

альпок про Connectify 2015.1.0.35473 [02-11-2015]

скачала программу. сделала все по настройкам как показали в инете. но нет сети. поставила в настройках локальную сеть и все равно нет доступа к сети. на смартфоне ловит вай фай. но нет доступа к сети. что джелать подскажите
16 | 74 | Ответить

dfyz в ответ альпок про Connectify 2016.0.3.36821 [06-04-2016]

альпок про Connectify 2015.1.0.35473 [02-11-2015]
скачала программу. сделала все по настройкам как показали в инете. но нет сети. поставила в настройках локальную сеть и все равно нет доступа к сети. на смартфоне ловит вай фай. но нет доступа к сети. что джелать подскажите


отключите зашиту фаервола если стоит Есет антивирус
| | Ответить

Директор Интернета про Connectify 2015.0.1.34332 [06-05-2015]

Асхат, ты дебил! WinRAR был платным еще в те времена, когда ты у папы в мошонке плескался.
12 | 12 | Ответить

Сергей про Connectify 2015.0.1.34332 [20-04-2015]

http://www.youtube.com/watch?v=xgmHKnrYrQo
отлично все работает!
12 | 4 | Ответить

артур про Connectify 2015.0.1.34332 [06-04-2015]

скажите пожайста почему не работает через usb модем
29 | 45 | Ответить

Читать все отзывы (101) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Skype

Adobe Flash Player

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CheMax Rus

Snappy Driver Installer

Avidemux

AnyDesk

 
 