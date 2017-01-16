Connectify 2017.0.0.38236 Описание СКАЧАТЬ ( 14,51 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (101) Оцените программу!

3.96 из 5, всего оценок - 595 Рейтинг программы - 3.96 из 5

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5 Connectify - небольшая утилита, с помощью которой можно легко превратить ПК под управлением операционной системы Windows в хот-спот Wi-Fi, а также быстро развернуть беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для нескольких портативных устройств (например смартфон, коммуникатор, нетбук и др.). Для удобства пользователя в программе присутствует встроенный Мастер начальной настройки, а для обеспечения безопасности связи применяется шифрование WPA2-PSK или WEP. Ключевые особенности Connectify: Возможность быстро и легко развернуть полноценную точку доступа Wi-Fi.

Наличие встроенного Мастера начальной настройки.

Обеспечение безопасности посредством WPA2-PSK/WEP шифрования.

Возможность управления из системного трея.

Поддержка мультимониторных систем.

Поддержка автозагрузки приложения.

Вкладочный интерфейс с возможностью изменения размера окна программы.

Наличие системы уведомлений пользователя при подключении хот-спота без доступа к Интернету.

Поддержка UPnP.

Возможность управления брандмауэром (Pro-версия). Что нового в Connectify 2017.0.0.38236?

Различные улучшения в работе программы и исправления ошибок Скриншоты Connectify: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $10.49 Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 90 / 915 199 Разработчик Connectify.me Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Wi-Fi, Bluetooth Отзывы о программе Connectify Лена отличная прога! работала просто прекрасно до того момента, как ноут не сносили в гости и не подключили к чужому интернету. Теперь в точке доступа вместо моих данных (логин пароль) стоят чужие и как их поменять не знаю. Не судите строго - я вообще не шарю! как я прогу эту установила с первого раза и правильно не помню - счастливая случайность..озарение снизошло.

Подскажите пожалуйста как поменять чужие логин пароль внести мои данные новые и чтоб телефон/планшет видел это подключение. (то что висит сейчас - не видит как источник wifi)

Подскажите. молю

| | Ответить narnenkogosha Лена функция передачи пользовательских файлов присутствует ?

| | Ответить альпок скачала программу. сделала все по настройкам как показали в инете. но нет сети. поставила в настройках локальную сеть и все равно нет доступа к сети. на смартфоне ловит вай фай. но нет доступа к сети. что джелать подскажите

16 | 74 | Ответить dfyz альпок альпок про Connectify 2015.1.0.35473 [02-11-2015]

скачала программу. сделала все по настройкам как показали в инете. но нет сети. поставила в настройках локальную сеть и все равно нет доступа к сети. на смартфоне ловит вай фай. но нет доступа к сети. что джелать подскажите





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| | Ответить Директор Интернета Асхат, ты дебил! WinRAR был платным еще в те времена, когда ты у папы в мошонке плескался.

12 | 12 | Ответить Сергей http://www.youtube.com/watch?v=xgmHKnrYrQo

отлично все работает!

12 | 4 | Ответить артур скажите пожайста почему не работает через usb модем

29 | 45 | Ответить Читать все отзывы (101) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости