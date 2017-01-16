Connectify - небольшая утилита, с помощью которой можно легко превратить ПК под управлением операционной системы Windows в хот-спот Wi-Fi, а также быстро развернуть беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для нескольких портативных устройств (например смартфон, коммуникатор, нетбук и др.). Для удобства пользователя в программе присутствует встроенный Мастер начальной настройки, а для обеспечения безопасности связи применяется шифрование WPA2-PSK или WEP.
Ключевые особенности Connectify:
- Возможность быстро и легко развернуть полноценную точку доступа Wi-Fi.
- Наличие встроенного Мастера начальной настройки.
- Обеспечение безопасности посредством WPA2-PSK/WEP шифрования.
- Возможность управления из системного трея.
- Поддержка мультимониторных систем.
- Поддержка автозагрузки приложения.
- Вкладочный интерфейс с возможностью изменения размера окна программы.
- Наличие системы уведомлений пользователя при подключении хот-спота без доступа к Интернету.
- Поддержка UPnP.
- Возможность управления брандмауэром (Pro-версия).