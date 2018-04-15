FrostWire для Mac

FrostWire 6.6.5 для Mac

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Описание FrostWire 6.6.5 для MacОписание   Скачать FrostWire 6.6.5 для MacСКАЧАТЬ (26,82 Мб) Скриншоты FrostWire 6.6.5 для MacСкриншоты (5)   Статистика FrostWire 6.6.5 для MacСтатистика   Отзывы о FrostWire 6.6.5 для MacОтзывы (1)  
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FrostWire - самый популярный торрент клиент на данный момент. Имеет большое сходство с uTorrent, но есть и свои отличия. Программа позволяет обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для этого необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках торрент клиента. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.

Встроенный плеер позволяет сразу же просмотреть скаченное видео или прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Андроид коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.

Скриншоты FrostWire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 864
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
 Программа FrostWire отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FrostWire

ЛОРИК про FrostWire 5.2.11 [08-12-2011]

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