FrostWire - самый популярный торрент клиент на данный момент. Имеет большое сходство с uTorrent, но есть и свои отличия. Программа позволяет обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для этого необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках торрент клиента. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.

Встроенный плеер позволяет сразу же просмотреть скаченное видео или прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Андроид коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.