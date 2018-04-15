MediaGet 2.117.3681 для Mac
MediaGet — данная программа предназначена для поиска и скачивания медиафайлов, игр и необходимого софта. Поддерживает огромное количество открытых торрент-трекеров и
uTorrent 1.8.7 Build 43796 для Mac
µTorrent - Быстрый, удобный и компактный торрент-клент. Клиент µTorrent, на сегодняшний день, является одним из самых функциональных решений для работы с сетью
Dropbox 47.4.74 для Mac
Dropbox - удобная программа, позволяющая пользователям хранить свои данные на серверах в облаке, получать к ним доступ с любого устройства и предоставлять доступ к
Joxi 3.0.7 для Mac
Joxi – удобная программа позволяющая обмениваться скриншотами и файлами, по сети, без дополнительных средств, таких как: графический редактор, архиватор и хостинг
Transmission 2.92 для Mac
Transmission - torrent клиент предназначенный для обмена различного рода данными (фильмы, видео клипы, музыка, программы и т.п.) между пользователями через Интернет.
Infinit 0.9.40 для Mac
Infinit - бесплатная и удобная в эксплуатации утилита для Mac OS X, которая позволяет осуществлять быструю отправку как отдельных файлов (фото, видео, аудио,