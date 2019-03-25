SHAREit 3.9.98_ww для Android SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам µTorrent 5.2.2 для Android µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют Shareman 3.0.45 для Android Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок, приложения для обмена файлами и каталог с медиа-контентом, разделенным по

CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих Google Диск 2.18.392.02.35 для Android Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно FotoSwipe 4.0.1 для Android FotoSwipe – делитесь фотографиями или видео между устройствами в два клика. Приложение работает через Wi-Fi и не требует подключения к другим сетям. Поддерживается