SHAREit 3.9.98_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
µTorrent 5.2.2 для Android
µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
Shareman 3.0.45 для Android
Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок, приложения для обмена файлами и каталог с медиа-контентом, разделенным по
CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
Google Диск 2.18.392.02.35 для Android
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно
FotoSwipe 4.0.1 для Android
FotoSwipe – делитесь фотографиями или видео между устройствами в два клика. Приложение работает через Wi-Fi и не требует подключения к другим сетям. Поддерживается