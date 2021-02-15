FrostWire - довольно шустрый торрент клиент, который позволяет пользователям обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для чего необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках программы. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.



Интегрированный MP3 плеер позволяет сразу же прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Android коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.