FrostWire для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.2 build 304 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FrostWire
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 503 | Статистика
|Размер:
|48,23 Мб
|СКАЧАТЬ
FrostWire - довольно шустрый торрент клиент, который позволяет пользователям обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для чего необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках программы. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.
Интегрированный MP3 плеер позволяет сразу же прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Android коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...
BitTorrent Free 7.10.5 build 45665
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...
Небольшая бесплатная программа, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять...
Отзывы о программе FrostWire
Злобный писькоО про FrostWire 5.5.3 [10-02-2013]
Херня! Глубоко разочарована. Не качайте,послушайте старую сморщенную письку
2 | 2 | Ответить
Астроном про FrostWire 4.21.7 [20-05-2011]
Русский через слово, настройки путанные и убогие, не впечатлило...
Потомок LimeWare с удалённой рекламой.
Торренты им качать - себя ненавидеть...
2 | 2 | Ответить