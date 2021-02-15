FrostWire для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.2 build 304 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 503 | Статистика
Размер:48,23 Мб
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FrostWire - довольно шустрый торрент клиент, который позволяет пользователям обмениваться файлами как из обменных сетей так и своими собственными, для чего необходимо "расшарить" папку и прописать ее в настройках программы. Встроенный чат позволяет общаться с другими пользователями сети.

Интегрированный MP3 плеер позволяет сразу же прослушать скаченную музыку. Так же есть целый раздел, который позволяет управлять файлами на Android коммуникаторах и планшетах если они подключены к ПК.

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Отзывы о программе FrostWire

Злобный писькоО про FrostWire 5.5.3 [10-02-2013]

Херня! Глубоко разочарована. Не качайте,послушайте старую сморщенную письку
2 | 2 | Ответить

Астроном про FrostWire 4.21.7 [20-05-2011]

Русский через слово, настройки путанные и убогие, не впечатлило...
Потомок LimeWare с удалённой рекламой.
Торренты им качать - себя ненавидеть...
2 | 2 | Ответить

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