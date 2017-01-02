WYSIWYG Web Builder 11.6.2 Описание СКАЧАТЬ ( 7,48 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (29) Оцените программу!

4.80 из 5, всего оценок - 29 Рейтинг программы - 4.80 из 5

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5 WYSIWYG Web Builder - инструмент создания сайтов для пользователей, абсолютно не знакомых с программированием, HTML версткой, сетевыми протоколами и т.д. Для создания веб-страницы нужно разместить необходимые объекты на отведенных им позициям, а программа автоматически сгенерирует HTML код, после чего останется только опубликовать конечный вариант сайта на сервере (при помощью встроенной опции Publish).



Ключевые особенности WYSIWYG Web Builder: Не требуется знание языка HTML.

Возможность настройки любого элемента создаваемой веб-страницы.

Поддержка создания полей форм.

Наличие Мастера создания форм.

Выбор размера, шрифта, цвета текста и ссылкок.

Поддержка ActiveX, JAVA, Flash, Windows Media player, Quicktime, Real Audio и др.

Наличие инструментов для создания слайд-шоу, фото-галереи и баннеров.

Создание карт изображений.

Генератор карты сайта.

Настройка и редактирование полосы прокрутки.

Создание панелей навигации, вкладок навигации, слайд-меню и т.д.

Возможность создания всплывающих окон.

Поддержка шаблонов.

Вставка спецсимволов.

Создание RSS-лент.

Поиск и замена текстовых объектов.

Большое количество встроенных графических инструментов и эффектов.

Импорт HTML-страниц.

Наличие инструментов для рисования.

Поддержка Drag and drop и многое другое. Скриншоты WYSIWYG Web Builder: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95 Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 7 / 15 619 Разработчик Pablo Software Solutions Последнее обновление 02.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе WYSIWYG Web Builder Алекс Отличная прога.Знать код не обязательно.Зато изучать проще.Создал что-либо,глянул код.В редакторе изменил-посмотрел, что изменилось.

| | Ответить Евгений Сам сделал кучу сайтов на этой проге и достаточно красивых которые продавали. Уткнулся что верстка едет особенно на мобильных. Так что слез с нее. Не хочется еще голову забивать кодами. Пробую CMS. Те кто делает сайты на этой программе. Совет. Проверьте верстку на разных браузерах и размерах экранов. Планшеты, телефоны. Или сервисами. Они бесплатны

| 1 | Ответить Александр С этим дер*мом вы не когда не научитесь писать сайты + прога только для одностраничников не более, создадите много страниц ваш хостер просто вас забанет за нагрузку сервера этим примитивным кодом :)

1 | | Ответить Алексей Как оказалось - эта прога просто бомба! Перепробовал несколько программ, но всё не то. Потом услышал про программу WYSIWYG Web Builder и наткнулся на сайт http://wwbmaster.ru .. Владелец которого ( он как бы инструктор по работе с программой) научил меня пользоваться в идеале этой программой!

4 | 1 | Ответить skipriyan Некоторое время назад скачал эту же программу WYSIWYG Web Builde только 10 -ую версию. Она Демонстрационная и в ней сделал практически сайт, потом они стали напоминать, что версия ДЕМО и мол нгадо будет скоро заплатить. После чего я скачал бесплатную 9-ую.

Не подскажите никто как мне с 10-ой версии сайт уже почти сделанный перетащить на скаченную 9-ую. Очень не хотелось бы все заново делать

Программа не позволяет скопированные страницы с 10-ой версии перетаскивать и вставлять на 9-ую. Я пробовал не получается.

| 1 | Ответить Читать все отзывы (29) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости