WYSIWYG Web Builder - инструмент создания сайтов для пользователей, абсолютно не знакомых с программированием, HTML версткой, сетевыми протоколами и т.д. Для создания веб-страницы нужно разместить необходимые объекты на отведенных им позициям, а программа автоматически сгенерирует HTML код, после чего останется только опубликовать конечный вариант сайта на сервере (при помощью встроенной опции Publish).
Ключевые особенности WYSIWYG Web Builder:
Не требуется знание языка HTML.
Возможность настройки любого элемента создаваемой веб-страницы.
Поддержка создания полей форм.
Наличие Мастера создания форм.
Выбор размера, шрифта, цвета текста и ссылкок.
Поддержка ActiveX, JAVA, Flash, Windows Media player, Quicktime, Real Audio и др.
Наличие инструментов для создания слайд-шоу, фото-галереи и баннеров.
Создание карт изображений.
Генератор карты сайта.
Настройка и редактирование полосы прокрутки.
Создание панелей навигации, вкладок навигации, слайд-меню и т.д.
Возможность создания всплывающих окон.
Поддержка шаблонов.
Вставка спецсимволов.
Создание RSS-лент.
Поиск и замена текстовых объектов.
Большое количество встроенных графических инструментов и эффектов.
Отличная прога.Знать код не обязательно.Зато изучать проще.Создал что-либо,глянул код.В редакторе изменил-посмотрел, что изменилось. | | Ответить
Евгений про WYSIWYG Web Builder 11.1.1 [17-07-2016]
Сам сделал кучу сайтов на этой проге и достаточно красивых которые продавали. Уткнулся что верстка едет особенно на мобильных. Так что слез с нее. Не хочется еще голову забивать кодами. Пробую CMS. Те кто делает сайты на этой программе. Совет. Проверьте верстку на разных браузерах и размерах экранов. Планшеты, телефоны. Или сервисами. Они бесплатны | 1 | Ответить
Александр про WYSIWYG Web Builder 11.1.0 [07-04-2016]
С этим дер*мом вы не когда не научитесь писать сайты + прога только для одностраничников не более, создадите много страниц ваш хостер просто вас забанет за нагрузку сервера этим примитивным кодом :) 1 | | Ответить
Алексей про WYSIWYG Web Builder 11.0.4 [20-02-2016]
Как оказалось - эта прога просто бомба! Перепробовал несколько программ, но всё не то. Потом услышал про программу WYSIWYG Web Builder и наткнулся на сайт http://wwbmaster.ru .. Владелец которого ( он как бы инструктор по работе с программой) научил меня пользоваться в идеале этой программой! 4 | 1 | Ответить
skipriyan про WYSIWYG Web Builder 11.0.2 [03-02-2016]
Некоторое время назад скачал эту же программу WYSIWYG Web Builde только 10 -ую версию. Она Демонстрационная и в ней сделал практически сайт, потом они стали напоминать, что версия ДЕМО и мол нгадо будет скоро заплатить. После чего я скачал бесплатную 9-ую.
Не подскажите никто как мне с 10-ой версии сайт уже почти сделанный перетащить на скаченную 9-ую. Очень не хотелось бы все заново делать
Программа не позволяет скопированные страницы с 10-ой версии перетаскивать и вставлять на 9-ую. Я пробовал не получается. | 1 | Ответить