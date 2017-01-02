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WYSIWYG Web Builder для Windows

WYSIWYG Web Builder 11.6.2

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Описание WYSIWYG Web Builder 11.6.2Описание   Скачать WYSIWYG Web Builder 11.6.2СКАЧАТЬ (7,48 Мб) Скриншоты WYSIWYG Web Builder 11.6.2Скриншоты (6)   Статистика WYSIWYG Web Builder 11.6.2Статистика   Отзывы о WYSIWYG Web Builder 11.6.2Отзывы (29)  
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4.80 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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WYSIWYG Web Builder - инструмент создания сайтов для пользователей, абсолютно не знакомых с программированием, HTML версткой, сетевыми протоколами и т.д. Для создания веб-страницы нужно разместить необходимые объекты на отведенных им позициям, а программа автоматически сгенерирует HTML код, после чего останется только опубликовать конечный вариант сайта на сервере (при помощью встроенной опции Publish).

Ключевые особенности WYSIWYG Web Builder:

  • Не требуется знание языка HTML.
  • Возможность настройки любого элемента создаваемой веб-страницы.
  • Поддержка создания полей форм.
  • Наличие Мастера создания форм.
  • Выбор размера, шрифта, цвета текста и ссылкок.
  • Поддержка ActiveX, JAVA, Flash, Windows Media player, Quicktime, Real Audio и др.
  • Наличие инструментов для создания слайд-шоу, фото-галереи и баннеров.
  • Создание карт изображений.
  • Генератор карты сайта.
  • Настройка и редактирование полосы прокрутки.
  • Создание панелей навигации, вкладок навигации, слайд-меню и т.д.
  • Возможность создания всплывающих окон.
  • Поддержка шаблонов.
  • Вставка спецсимволов.
  • Создание RSS-лент.
  • Поиск и замена текстовых объектов.
  • Большое количество встроенных графических инструментов и эффектов.
  • Импорт HTML-страниц.
  • Наличие инструментов для рисования.
  • Поддержка Drag and drop и многое другое.
Скриншоты WYSIWYG Web Builder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 15 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе WYSIWYG Web Builder

Алекс про WYSIWYG Web Builder 11.2.4 [15-11-2016]

Отличная прога.Знать код не обязательно.Зато изучать проще.Создал что-либо,глянул код.В редакторе изменил-посмотрел, что изменилось.
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Евгений про WYSIWYG Web Builder 11.1.1 [17-07-2016]

Сам сделал кучу сайтов на этой проге и достаточно красивых которые продавали. Уткнулся что верстка едет особенно на мобильных. Так что слез с нее. Не хочется еще голову забивать кодами. Пробую CMS. Те кто делает сайты на этой программе. Совет. Проверьте верстку на разных браузерах и размерах экранов. Планшеты, телефоны. Или сервисами. Они бесплатны
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Александр про WYSIWYG Web Builder 11.1.0 [07-04-2016]

С этим дер*мом вы не когда не научитесь писать сайты + прога только для одностраничников не более, создадите много страниц ваш хостер просто вас забанет за нагрузку сервера этим примитивным кодом :)
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Алексей про WYSIWYG Web Builder 11.0.4 [20-02-2016]

Как оказалось - эта прога просто бомба! Перепробовал несколько программ, но всё не то. Потом услышал про программу WYSIWYG Web Builder и наткнулся на сайт http://wwbmaster.ru .. Владелец которого ( он как бы инструктор по работе с программой) научил меня пользоваться в идеале этой программой!
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skipriyan про WYSIWYG Web Builder 11.0.2 [03-02-2016]

Некоторое время назад скачал эту же программу WYSIWYG Web Builde только 10 -ую версию. Она Демонстрационная и в ней сделал практически сайт, потом они стали напоминать, что версия ДЕМО и мол нгадо будет скоро заплатить. После чего я скачал бесплатную 9-ую.
Не подскажите никто как мне с 10-ой версии сайт уже почти сделанный перетащить на скаченную 9-ую. Очень не хотелось бы все заново делать
Программа не позволяет скопированные страницы с 10-ой версии перетаскивать и вставлять на 9-ую. Я пробовал не получается.
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