Wipe для Windows

Wipe 2017.22

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wipe 2017.22Описание   Скачать Wipe 2017.22СКАЧАТЬ (859 Кб) Скриншоты Wipe 2017.22Скриншоты (3)   Статистика Wipe 2017.22Статистика   Отзывы о Wipe 2017.22Отзывы (7)  
Оцените программу!
4.64 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а именно чистка истории браузеров (IE, FireFox, Opera, Chrome), кеша, удаление файлов index.dat, cookies, логов, временных файлов и многое другое. Список удаляемых файлов разбит по категориям и содержит информацию об их количестве, записям в системном реесте и занимаемом дисковом пространстве. Каждый элемент можно кликнуть чтобы просмотреть дополнительные опции.

Что нового в Wipe 2017.22?
  • Добавлена поддержка браузера PaleMoon 27.
  • Добавлена поддержка браузера Chrome 67 (будущая версия).
  • Добавлена поддержка браузера FireFox 60 (будущая версия).
  • Добавлена поддержка браузера Iron 65 (текущая версия).
  • Улучшена поддержка Flash Player (текущая версия).
Скриншоты Wipe:
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

CCleaner 5.42.6495

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Revo Uninstaller 2.0.5

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

CCleaner Portable 5.42.6495

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

Clean Master 6.0

Бесплатная утилита Clean Master в один клик проведет оптимизацию системы. С ее помощью можно без следа быстро и безопасно удалить все ненужные файлы, почистить кэш и

скачать Adguard

Отзывы о программе Wipe

DREAMSNP про Wipe 2013.0 [13-12-2012]

Ну проверим её... Так ли она хороша как тут все говорят.
1 | | Ответить

Дмитрий про Wipe 2012.14 [10-10-2012]

Пользуюсь Wipe 2 года.Находит и удаляет больше, чем CCleaner, но сперва прогоняю CCleaner, которая ищет быстрее и потом Wipe. Иначе Wipe ну очень долго "ковыряется", а так выходит быстрее, хоть время и растягивается на 2 программы.
| | Ответить

LEXER про Wipe 2012.14 [14-09-2012]

Программа понравилась,работает качественно,проблем не заметил.
| | Ответить

(ерж про Wipe 2012.09 [22-07-2012]

Прочитав, после первоначального негативного опыта от знакомства с этой прогой, о том, что, исправлены "некоторые ошибки" решил повторно запустить и посмотреть, как её работа скажется на быстродействие ПК. Да, данная версия, пожалуй, лучше прежней. Удаляет она раза в 3 больше "мусорных" файлов чем скажем CCleaner с настройками по умолчанию, но на работе ПК я пока не заметил каких либо негативных последствий для работы и стабильности системы. Если всё пойдёт и дальше в таком духе может подумаю об удалении CCleaner.
| | Ответить

(ерж про Wipe 2012.07 [24-05-2012]

Установил. Сканировал и нашла более 600 МВ, при том, что проверенная практикой CCleaner нашла порядка 200 МВ (!?). Далее, ноут сразу стал сильно тормозить (стал колом). Удалил, перезагрузил: скорость восстановилась.
3 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 