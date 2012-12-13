Wipe 2017.22 Описание СКАЧАТЬ ( 859 Кб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (7) Оцените программу!

4.64 из 5, всего оценок - 22 Рейтинг программы - 4.64 из 5

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5 Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а именно чистка истории браузеров (IE, FireFox, Opera, Chrome), кеша, удаление файлов index.dat, cookies, логов, временных файлов и многое другое. Список удаляемых файлов разбит по категориям и содержит информацию об их количестве, записям в системном реесте и занимаемом дисковом пространстве. Каждый элемент можно кликнуть чтобы просмотреть дополнительные опции. Что нового в Wipe 2017.22?

Добавлена поддержка браузера PaleMoon 27.

Добавлена поддержка браузера Chrome 67 (будущая версия).

Добавлена поддержка браузера FireFox 60 (будущая версия).

Добавлена поддержка браузера Iron 65 (текущая версия).

Улучшена поддержка Flash Player (текущая версия). Скриншоты Wipe: Отзывы о программе Wipe DREAMSNP Ну проверим её... Так ли она хороша как тут все говорят.

1 | | Ответить Дмитрий Пользуюсь Wipe 2 года.Находит и удаляет больше, чем CCleaner, но сперва прогоняю CCleaner, которая ищет быстрее и потом Wipe. Иначе Wipe ну очень долго "ковыряется", а так выходит быстрее, хоть время и растягивается на 2 программы.

| | Ответить LEXER Программа понравилась,работает качественно,проблем не заметил.

| | Ответить (ерж Прочитав, после первоначального негативного опыта от знакомства с этой прогой, о том, что, исправлены "некоторые ошибки" решил повторно запустить и посмотреть, как её работа скажется на быстродействие ПК. Да, данная версия, пожалуй, лучше прежней. Удаляет она раза в 3 больше "мусорных" файлов чем скажем CCleaner с настройками по умолчанию, но на работе ПК я пока не заметил каких либо негативных последствий для работы и стабильности системы. Если всё пойдёт и дальше в таком духе может подумаю об удалении CCleaner.

| | Ответить (ерж Установил. Сканировал и нашла более 600 МВ, при том, что проверенная практикой CCleaner нашла порядка 200 МВ (!?). Далее, ноут сразу стал сильно тормозить (стал колом). Удалил, перезагрузил: скорость восстановилась.

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