Программы для Windows » Интернет » Анонимайзеры, VPN » Windscribe для Google Chrome, Firefox, Opera
Windscribe для Windows

Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, Opera

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, OperaОписание   Скачать Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, OperaСКАЧАТЬ (2,57 Мб) Скриншоты Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, OperaСкриншоты (5)   Статистика Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, OperaСтатистика   Отзывы о Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, OperaОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windscribe - браузерное расширение для Google Chrome, Firefox и Opera, который представляет собой удобный в использовании VPN-сервис, предназначенный для анонимного серфинга в сети Интернет и обхода региональных блокировок веб-ресурсов.

Данный инструмент предлагает широкий выбор настроек приватности, включая встроенный блокировщик рекламы, блокирование различных рекламных трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями, изменение юзер агента и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Широкая сеть серверов в 50 странах по всему миру.
  • Шифрование AES-256 c аутентификатором SHA512 и 4096-битным ключом RSA.
  • Наличие функции Круиз Контроль, благодаря которой местоположение меняется автоматически при соединении с заблокированным ресурсом.
  • Блокировка рекламы, трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями.
  • Возможность изменения временной зоны.
  • Изменение случайным образом Вашего юзер агента.
  • Генератор Secure.Link, который работает аналогично службе сокращения URL-адресов.
  • Функция Cookie Monster.
  • "Белый" список вебсайтов и многое другое.

Примечание! Чтобы установить данный плагин для браузера Opera, необходимо сначала установить расширение для Opera, которое позволяет устанавливать расширения Chrome в Opera (Download Chrome Extension), а затем установите расширение Windscribe для Chrome.

Windscribe
Windscribe
Windscribe
Windscribe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 243
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"
 

Tor Browser 9.0.2

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

RusVPN 1.4.1 / 0.2.1.7 для Google Chrome и Mozilla Firefox

Быстрый, безопасный и абсолютно бесплатный VPN Proxy сервис для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox, которое предлагает пользователю надежные методы RSA

Radmin VPN 1.1.3969.3

Простой в использовании VPN-клиент для решения практически любых задач, с помощью которого можно быстро и легко объединить удаленные ПК в одну виртуальную сеть.

DNS Jumper 2.1

DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете

SoftEther VPN 4.31.9727 beta

Одно из лучших альтернативных решений для OpenVPN и Microsoft VPN, которое предлагает пользователю стойкое шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit, прозрачность для

Hotspot Shield 8.4.0

Hotspot Shield - бесплатная программа, которая обезопасит Вас при подключении к открытым точкам доступа Wi-Fi, путем создания виртуальной VPN сети между ПК и

скачать Adguard

Отзывы о программе Windscribe

Admin

Отзывов о программе Windscribe 3.1.0 для Google Chrome, Firefox, Opera пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 