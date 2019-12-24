Windscribe - браузерное расширение для Google Chrome, Firefox и Opera, который представляет собой удобный в использовании VPN-сервис, предназначенный для анонимного серфинга в сети Интернет и обхода региональных блокировок веб-ресурсов.

Данный инструмент предлагает широкий выбор настроек приватности, включая встроенный блокировщик рекламы, блокирование различных рекламных трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями, изменение юзер агента и многое другое.

Ключевые особенности:

Широкая сеть серверов в 50 странах по всему миру.

Шифрование AES-256 c аутентификатором SHA512 и 4096-битным ключом RSA.

Наличие функции Круиз Контроль, благодаря которой местоположение меняется автоматически при соединении с заблокированным ресурсом.

Блокировка рекламы, трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями.

Возможность изменения временной зоны.

Изменение случайным образом Вашего юзер агента.

Генератор Secure.Link, который работает аналогично службе сокращения URL-адресов.

Функция Cookie Monster.

"Белый" список вебсайтов и многое другое.

Примечание! Чтобы установить данный плагин для браузера Opera, необходимо сначала установить расширение для Opera, которое позволяет устанавливать расширения Chrome в Opera (Download Chrome Extension), а затем установите расширение Windscribe для Chrome.