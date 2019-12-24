Windscribe - браузерное расширение для Google Chrome, Firefox и Opera, который представляет собой удобный в использовании VPN-сервис, предназначенный для анонимного серфинга в сети Интернет и обхода региональных блокировок веб-ресурсов.
Данный инструмент предлагает широкий выбор настроек приватности, включая встроенный блокировщик рекламы, блокирование различных рекламных трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями, изменение юзер агента и многое другое.
Ключевые особенности:
Широкая сеть серверов в 50 странах по всему миру.
Шифрование AES-256 c аутентификатором SHA512 и 4096-битным ключом RSA.
Наличие функции Круиз Контроль, благодаря которой местоположение меняется автоматически при соединении с заблокированным ресурсом.
Блокировка рекламы, трекеров и систем мониторинга сайтов за пользователями.
Возможность изменения временной зоны.
Изменение случайным образом Вашего юзер агента.
Генератор Secure.Link, который работает аналогично службе сокращения URL-адресов.
Функция Cookie Monster.
"Белый" список вебсайтов и многое другое.
Примечание! Чтобы установить данный плагин для браузера Opera, необходимо сначала установить расширение для Opera, которое позволяет устанавливать расширения Chrome в Opera (Download Chrome Extension), а затем установите расширение Windscribe для Chrome.