Prevent Restore - программа, позволяющая легко и быстро удалить файлы и папки без возможности их восстановления. Присутствует стандартный и полный режим удаления. При стандартном режиме удаленные файлы станут невидимыми для программ восстановления, а при полном происходит полное стирание, делая удаляемые файлы полностью невосстановимыми. Кроме того программа обладает несколькими уровнями FAT/NTFS безопасности. Также приложение позволяет очистить файл подкачки и Корзину. Программа может работать с любыми съемными носителями.

Основной целью этой программы является сделать невозможным восстановление файлов и папок, которые были удалены в прошлом. Программа использует несколько алгоритмов безопасности (DoD 5220.22, Gutmann и др.). Во время работы Prevent Restore заполняет информацию до конца каждого кластера, не оставляя шансов восстановить даже одно слово!

Базовая версия является бесплатной.