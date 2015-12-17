Prevent Restore для Windows

Prevent Restore 4.22

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Описание Prevent Restore 4.22Описание   Скачать Prevent Restore 4.22СКАЧАТЬ (530 Кб) Скриншоты Prevent Restore 4.22Скриншоты (3)   Статистика Prevent Restore 4.22Статистика   Отзывы о Prevent Restore 4.22Отзывы (1)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Prevent Restore - программа, позволяющая легко и быстро удалить файлы и папки без возможности их восстановления. Присутствует стандартный и полный режим удаления. При стандартном режиме удаленные файлы станут невидимыми для программ восстановления, а при полном происходит полное стирание, делая удаляемые файлы полностью невосстановимыми. Кроме того программа обладает несколькими уровнями FAT/NTFS безопасности. Также приложение позволяет очистить файл подкачки и Корзину. Программа может работать с любыми съемными носителями.

Основной целью этой программы является сделать невозможным восстановление файлов и папок, которые были удалены в прошлом. Программа использует несколько алгоритмов безопасности (DoD 5220.22, Gutmann и др.). Во время работы Prevent Restore заполняет информацию до конца каждого кластера, не оставляя шансов восстановить даже одно слово! 

Базовая версия является бесплатной.

Что нового в Prevent Restore 4.22?
  • Исправлена критическая ошибка с неправильным значением в строке выполнения, которая приводила к аварийному завершению программы.
  • Корректное уведомление, если Microsoft .Net Framework повреждена.
  • Исправлена невидимая ошибка в нашей системе отчетов об ошибках. До сих пор некоторые очень маленькие сообщения об ошибках не были переданы нашей системе из-за неправильной конфигурации. Таким образом, мы не знали, что у вас есть ошибка. Эта проблема была исправлена, и теперь мы будем получать сведения о небольших ошибках, которые могут произойти с нашими продуктами.

Отзывы о программе Prevent Restore

Сергей про Prevent Restore 4.13 [17-12-2015]

Это не Free программа, при выставлении стандарта стирания диска, программа предлагает купить "ПРО" версию за 15$. После подобного, даже оценивать функциональность желание пропало. Удалил.
Достоинство программы - малый размер перекрылось тем, что это инсталлятор, а не портабельная версия.
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