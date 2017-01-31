LibreOffice - офисный пакет с открытым исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта OpenOffice.org и претендующий на роль бесплатной альтернативы пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав программы входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base.

Кроме того LibreOffice оснащен средствами импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Также в состав пакета включены многие расширения, как например импорт PDF, консоль презентаций, улучшенный построитель отчётов и многое другое.