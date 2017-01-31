LibreOffice - офисный пакет с открытым исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта OpenOffice.org и претендующий на роль бесплатной альтернативы пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав программы входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base.
Кроме того LibreOffice оснащен средствами импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Также в состав пакета включены многие расширения, как например импорт PDF, консоль презентаций, улучшенный построитель отчётов и многое другое.
противников Либра много, потому, что Майкрософт монстр заставил всех подсесть на этот софт, и качает себе в Америку деньги с "правильных" россиян и развивают Америку. А "неправильные" работают на ломаном, нарушая законодательство, сидя на пороховой бочке в ожидании крупного штрафа.
Ещё есть другой сорт противников - ТОРГАШИ, которые торгуют софтом, и не желают, чтобы кто-то имел бесплатный софт 3 | | Ответить
Роман про LibreOffice 5.1.4 [13-09-2016]
Разносчик рекламы, вирусов. Устанавливает какие-то китайские антивирусники + постоянно крахается, работать невозможно. Также презентации сделанные этим оффисом не открываются (или открываются криво, в другом формате, без фона и т.д) в powerpoint. -10/10 потерянных нервов | 8 | Ответить
Олег в ответ Роман про LibreOffice 5.2.2 [23-10-2016]