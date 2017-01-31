LibreOffice для Windows

LibreOffice 5.2.5

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Описание LibreOffice 5.2.5Описание   Скачать LibreOffice 5.2.5СКАЧАТЬ (213,41 Мб) Скриншоты LibreOffice 5.2.5Скриншоты (9)   Статистика LibreOffice 5.2.5Статистика   Отзывы о LibreOffice 5.2.5Отзывы (115)  
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4.40 из 5, всего оценок - 232
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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LibreOffice - офисный пакет с открытым исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта OpenOffice.org и претендующий на роль бесплатной альтернативы пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав программы входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base.

Кроме того LibreOffice оснащен средствами импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Также в состав пакета включены многие расширения, как например импорт PDF, консоль презентаций, улучшенный построитель отчётов и многое другое.

Скриншоты LibreOffice:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 43 002
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа LibreOffice отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе LibreOffice

Денис про LibreOffice 5.2.4 [21-01-2017]

Рабтаем долго ,очень нравится
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Жорик про LibreOffice 5.2.2 [12-10-2016]

противников Либра много, потому, что Майкрософт монстр заставил всех подсесть на этот софт, и качает себе в Америку деньги с "правильных" россиян и развивают Америку. А "неправильные" работают на ломаном, нарушая законодательство, сидя на пороховой бочке в ожидании крупного штрафа.
Ещё есть другой сорт противников - ТОРГАШИ, которые торгуют софтом, и не желают, чтобы кто-то имел бесплатный софт
3 | | Ответить

Роман про LibreOffice 5.1.4 [13-09-2016]

Разносчик рекламы, вирусов. Устанавливает какие-то китайские антивирусники + постоянно крахается, работать невозможно. Также презентации сделанные этим оффисом не открываются (или открываются криво, в другом формате, без фона и т.д) в powerpoint. -10/10 потерянных нервов
| 8 | Ответить

Олег в ответ Роман про LibreOffice 5.2.2 [23-10-2016]

Качай с офф сайта. Там чистый.
1 | 1 | Ответить

Krit в ответ Олег про LibreOffice 5.2.2 [23-10-2016]

А грязный где?
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гость про LibreOffice 5.1.3 [09-06-2016]

Супер. Удобно просматривать файлы в формате PDF.
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Пользователь про LibreOffice 5.1.2 [11-04-2016]

программа на столько плохая, что я лучше в блокноте начну писать реферат, доклад, научные работы, чем в этом дерьме. разрабы - команда птушников
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