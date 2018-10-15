Windows 10 Codec Pack 2.1.0 Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных Media Player Codec Pack 4.5.0 Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя K-Lite Codec Pack Update 14.5.3 Build 20181011 K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для

Windows 7 Codec Pack 4.2.1 Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие Codecs for Windows XP and Vista 7.2.0 Codecs for Windows XP and Vista - огромный сборник всевозможных аудио/видео кодеков и фильтров для работы с видео. Установив этот пакет вы сможете беспрепятственно Windows 8 Codec Pack 2.0.9 Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла