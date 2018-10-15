Windows 7 Codec Pack для Windows

Windows 7 Codec Pack 4.2.2

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Описание Windows 7 Codec Pack 4.2.2Описание   Скачать Windows 7 Codec Pack 4.2.2СКАЧАТЬ (43,52 Мб) Скриншоты Windows 7 Codec Pack 4.2.2Скриншоты (1)   Статистика Windows 7 Codec Pack 4.2.2Статистика   Отзывы о Windows 7 Codec Pack 4.2.2Отзывы (13)  
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4.16 из 5, всего оценок - 171
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Windows 7 Codec Pack - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов.

В состав пакета вошли такие востребованные кодеки, как DivX, XviD, ffdshow, Flash Video Splitter, Windows Media 9, разнообразные фильтры различные плагины и вспомогательные инструменты для работы с видео и аудио файлами.

Скриншоты Windows 7 Codec Pack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)30 / 242 497
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
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Отзывы о программе Windows 7 Codec Pack

Rustem про Windows 7 Codec Pack 4.1.6 [09-12-2016]

Всё работает.
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я про Windows 7 Codec Pack 4.1.5 [13-12-2015]

все супер, работает отлично.. винда 7 64-ая
1 | 8 | Ответить

Андрей про Windows 7 Codec Pack 4.1.5 [22-11-2015]

Пользы от нее как с козла молока
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Вероника про Windows 7 Codec Pack 4.1.3 [29-08-2015]

выражаю свое мнение о приложении.Приложение некоретное и отвратное
2 | 10 | Ответить

Татьяна про Windows 7 Codec Pack 4.1.3 [15-08-2015]

Всё работает, спасибо.
mkv для 64 разрядной 7-ки
2 | 4 | Ответить

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