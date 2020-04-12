Windows 10 Codec Pack 2.1.7 Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных Media Player Codec Pack 4.5.5 Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя AC3Filter 2.6.0b AC3Filter - высококачественный аудио декодер и фильтр, способный обрабатывать звук из любого источника в режиме реального времени. Присутствует возможность

Windows 7 Codec Pack 4.2.3 Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие K-Lite Codec Pack Update 15.4.4 Build 20200405 K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для Windows 8 Codec Pack 2.0.9 Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла