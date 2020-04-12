Windows 7 Codec Pack для Windows

Windows 7 Codec Pack 4.2.6

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Описание Windows 7 Codec Pack 4.2.6Описание   Скачать Windows 7 Codec Pack 4.2.6СКАЧАТЬ (45,64 Мб) Скриншоты Windows 7 Codec Pack 4.2.6Скриншоты (1)   Статистика Windows 7 Codec Pack 4.2.6Статистика   Отзывы о Windows 7 Codec Pack 4.2.6Отзывы (16)  
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4.04 из 5, всего оценок - 196
  • Рейтинг программы - 4.04 из 5
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Windows 7 Codec Pack - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов.

В состав пакета вошли такие востребованные кодеки, как DivX, XviD, ffdshow, Flash Video Splitter, Windows Media 9, разнообразные фильтры различные плагины и вспомогательные инструменты для работы с видео и аудио файлами.

Windows 7 Codec Pack
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)26 / 266 448
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
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Отзывы о программе Windows 7 Codec Pack

Алексей про Windows 7 Codec Pack 4.2.3 [18-02-2020]

после скачивания при чем по ссылки только с оф.сайта антивир аваст сразу заругался заражен Win32:Malware-gen.
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Евгений про Windows 7 Codec Pack 4.2.1 [30-09-2018]

Ахаха, проверьте этот пак в тотал вирус))
6 | 29 | Ответить

Максим про Windows 7 Codec Pack 4.1.9 [20-04-2018]

Благодаря этим кодекам сумел спасти видеофильм, который делали для ДР. Спасибо!
2 | 2 | Ответить

Rustem про Windows 7 Codec Pack 4.1.6 [09-12-2016]

Всё работает.
2 | 4 | Ответить

я про Windows 7 Codec Pack 4.1.5 [13-12-2015]

все супер, работает отлично.. винда 7 64-ая
3 | 10 | Ответить

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