MSI Afterburner 4.3.0 Final

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

AVG PC Tuneup 16.74.2.60831

AVG PC Tuneup - отличный инструмент, который поможет увеличить производительность ПК, очистить диск от мусора, повысить быстродействие и скорость работы системы.

ParkControl 1.2.5.8

ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего