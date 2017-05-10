Cacheman для Windows

Cacheman 10.10.0.12

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Описание Cacheman 10.10.0.12Описание   Скачать Cacheman 10.10.0.12СКАЧАТЬ (4,93 Мб) Скриншоты Cacheman 10.10.0.12Скриншоты (7)   Статистика Cacheman 10.10.0.12Статистика   Отзывы о Cacheman 10.10.0.12Отзывы (4)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Cacheman - утилита, предназначенная для оптимизации операционных систем семейства Windows, которая увеличивает скорость и стабильность работы ПК, оптимизируя кэши, освобождая оперативную память и тонко настраивая множество параметров системы.

Присутствует режим автоматической оптимизации, который не требует глубоких знаний для оптимальной настройки, а также программа имеет несколько автоматических предустановок, позволяющих пользователю выбрать наиболее подходящий режим оптимизации. Возможно предварительное сохранение системных установок для возможного отката.

Скриншоты Cacheman:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 762
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Cacheman

Cашик про Cacheman 10.015 [16-07-2016]

Нету пояснений о пунктах, которые выбираешь. И ключика активации. Стрёмно юзать такое, если часть системы уже ручками настроена.
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игорь игорь про Cacheman 7.5.0.0 [20-09-2012]

я что то не понял эта программма идёт на все компы или не т?
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Denis про Cacheman 7.1.0.0 [22-05-2011]

Очень неплохо: поставил Cacheman7 на свой старый комп (P4-3200, 1Gb Ram, XP). С его помощью ускорил систему почти в 2 раза.
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Вячеслав в ответ Denis про Cacheman 7.90 [12-04-2015]

Врешь!!!
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