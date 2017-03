VirtualBox 5.1.18 Описание СКАЧАТЬ ( 117,6 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (43) Оцените программу!

5 VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью. Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.



Особенности программы: Поддержка SMP на стороне гостевой системы.

Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения.

Поддержка образов жестких дисков VMDK и VHD.

Поддержка виртуализации аудиоустройств (AC97, SoundBlaster 16).

Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Networking via Bridged, Internal).

Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины (snapshots), к которым может быть произведён откат из любого состояния гостевой системы.

Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между хостовой и гостевой системами.

Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой и гостевой ОС.

Кроссплатформенность.

Поддержка со стороны сообщества Open Source.

Может действовать как RDP-сервер и управляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP. Также поддерживается функция USB over RDP.

Компонент iSCSI initiator позволяет использовать внешние устройства по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе без дополнительной поддержки со стороны гостевой ОС.

| | Ответить Торт В сентябрьской версии (номер сборки не помню) происходит фигня с подключением общих папок. Через net use в мой компьютер не добавляются как раньше, а только через сетевое окружение.

| 3 | Ответить Евгений Скачал этот VirtualBox,установил на него Windows XP.

Всё нормально работает,только БЕЗ ИНТЕРНЕТА!

Интернет я никак не могу настроить в виртуальной машине.

А без интернета оно мне нахер не надо!Буду удалять и искать что-нибудь другое!

7 | 22 | Ответить Дима Водовсков Класс

4 | | Ответить Чебурашка У меня Windows 10 не разрешает запустить программу,пишет что неизвестный издатель..

3 | 10 | Ответить Крокодил Гена Чебурашка Я так понимаю что это сообщение выпадает при установки???

Если да, там есть пунк "ПОДРОБНОСТИ" и там будет разрешить запуск!

| 1 | Ответить Вячеслав Чебурашка удали windows 10 отстойную и всё и будет тебе счастье

3 | 3 | Ответить Кадников Чебурашка Нажми запуск в конце слепой что ли

