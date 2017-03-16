VirtualBox для Windows

VirtualBox 5.1.18

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Описание VirtualBox 5.1.18Описание   Скачать VirtualBox 5.1.18СКАЧАТЬ (117,6 Мб) Скриншоты VirtualBox 5.1.18Скриншоты (8)   Статистика VirtualBox 5.1.18Статистика   Отзывы о VirtualBox 5.1.18Отзывы (43)  
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4.31 из 5, всего оценок - 183
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью.

Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.

Особенности программы:

  • Поддержка SMP на стороне гостевой системы.
  • Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения.
  • Поддержка образов жестких дисков VMDK и VHD.
  • Поддержка виртуализации аудиоустройств (AC97, SoundBlaster 16).
  • Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Networking via Bridged, Internal).
  • Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины (snapshots), к которым может быть произведён откат из любого состояния гостевой системы.
  • Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между хостовой и гостевой системами.
  • Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой и гостевой ОС.
  • Кроссплатформенность.
  • Поддержка со стороны сообщества Open Source.
  • Может действовать как RDP-сервер и управляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP. Также поддерживается функция USB over RDP.
  • Компонент iSCSI initiator позволяет использовать внешние устройства по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе без дополнительной поддержки со стороны гостевой ОС.
Скриншоты VirtualBox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)135 / 229 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе VirtualBox

anton_2007 про VirtualBox 5.1.14 [18-02-2017]

а скоко весит диск для создания машыны
| | Ответить

Торт про VirtualBox 5.1.4 [22-09-2016]

В сентябрьской версии (номер сборки не помню) происходит фигня с подключением общих папок. Через net use в мой компьютер не добавляются как раньше, а только через сетевое окружение.
| 3 | Ответить

Евгений про VirtualBox 5.1.2 [10-08-2016]

Скачал этот VirtualBox,установил на него Windows XP.
Всё нормально работает,только БЕЗ ИНТЕРНЕТА!
Интернет я никак не могу настроить в виртуальной машине.
А без интернета оно мне нахер не надо!Буду удалять и искать что-нибудь другое!
7 | 22 | Ответить

Дима Водовсков про VirtualBox 5.0.16-105871 [02-04-2016]

Класс
4 | | Ответить

Чебурашка про VirtualBox 5.0.14-10512 [22-01-2016]

У меня Windows 10 не разрешает запустить программу,пишет что неизвестный издатель..
3 | 10 | Ответить

Крокодил Гена в ответ Чебурашка про VirtualBox 5.0.14-10512 [05-02-2016]

Я так понимаю что это сообщение выпадает при установки???
Если да, там есть пунк "ПОДРОБНОСТИ" и там будет разрешить запуск!
| 1 | Ответить

Вячеслав в ответ Чебурашка про VirtualBox 5.0.18-106667 [15-05-2016]

удали windows 10 отстойную и всё и будет тебе счастье
3 | 3 | Ответить

Кадников в ответ Чебурашка про VirtualBox 5.0.18-106667 [06-06-2016]

Нажми запуск в конце слепой что ли
2 | 2 | Ответить

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