VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью.
Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.
Особенности программы:
Поддержка SMP на стороне гостевой системы.
Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения.
Поддержка образов жестких дисков VMDK и VHD.
Поддержка виртуализации аудиоустройств (AC97, SoundBlaster 16).
Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Networking via Bridged, Internal).
Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины (snapshots), к которым может быть произведён откат из любого состояния гостевой системы.
Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между хостовой и гостевой системами.
Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой и гостевой ОС.
Кроссплатформенность.
Поддержка со стороны сообщества Open Source.
Может действовать как RDP-сервер и управляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP. Также поддерживается функция USB over RDP.
Компонент iSCSI initiator позволяет использовать внешние устройства по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе без дополнительной поддержки со стороны гостевой ОС.
а скоко весит диск для создания машыны | | Ответить
Торт про VirtualBox 5.1.4 [22-09-2016]
В сентябрьской версии (номер сборки не помню) происходит фигня с подключением общих папок. Через net use в мой компьютер не добавляются как раньше, а только через сетевое окружение. | 3 | Ответить
Евгений про VirtualBox 5.1.2 [10-08-2016]
Скачал этот VirtualBox,установил на него Windows XP.
Всё нормально работает,только БЕЗ ИНТЕРНЕТА!
Интернет я никак не могу настроить в виртуальной машине.
А без интернета оно мне нахер не надо!Буду удалять и искать что-нибудь другое! 7 | 22 | Ответить
Дима Водовсков про VirtualBox 5.0.16-105871 [02-04-2016]