Monkeys Audio для Windows

Monkeys Audio 4.19

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Описание Monkeys Audio 4.19Описание   Скачать Monkeys Audio 4.19СКАЧАТЬ (2,71 Мб) Скриншоты Monkeys Audio 4.19Скриншоты (2)   Статистика Monkeys Audio 4.19Статистика   Отзывы о Monkeys Audio 4.19Отзывы (1)  
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3.42 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 3.42 из 5
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Monkeys Audio - эффективная и простая в использовании программа, предназначенная для компрессии/декомпрессии WAV-файлов без потери качества по сравнению с оригинальным файлом.

Поддерживаются моно/стереофайлы с любыми частотами дискретизации (имеющие разрядность 8, 16 или 24 бит), сохраняются дополнительные служебные данные, присутствует несколько степеней сжатия аудиофайла (размер исходных файлов уменьшается до 30-50%), возможность прямого воспроизведения сжатых файлов и поддержка тэгов.

Программа в работе использует собственные расширения: *.APE для хранения аудио и *.APL для хранения метаданных. В комплекте с программой поставляется плагин, позволяющий воспроизводить файлы в формате Monkeys Audio при помощи плеера Winamp.

Что нового в Monkeys Audio 4.19?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Monkeys Audio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Утилиты, Плагины - Архиваторы
 Программа Monkeys Audio отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Monkeys Audio

Костяк про Monkeys Audio 4.11 [30-01-2014]

Народ, а русика для него не будет? Поделитесь кто-нить ссылкой или самим русиком?
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