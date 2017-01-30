Monkeys Audio - эффективная и простая в использовании программа, предназначенная для компрессии/декомпрессии WAV-файлов без потери качества по сравнению с оригинальным файлом.

Поддерживаются моно/стереофайлы с любыми частотами дискретизации (имеющие разрядность 8, 16 или 24 бит), сохраняются дополнительные служебные данные, присутствует несколько степеней сжатия аудиофайла (размер исходных файлов уменьшается до 30-50%), возможность прямого воспроизведения сжатых файлов и поддержка тэгов.

Программа в работе использует собственные расширения: *.APE для хранения аудио и *.APL для хранения метаданных. В комплекте с программой поставляется плагин, позволяющий воспроизводить файлы в формате Monkeys Audio при помощи плеера Winamp.