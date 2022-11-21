NVIDIA RTX Voice - это новый плагин, который использует графические процессоры NVIDIA RTX и их возможности ИИ для удаления отвлекающего фонового шума из ваших трансляций, голосовых чатов и видеоконференций. Это позволяет пользователям "выходить в прямой эфир" или присоединяться к встрече, не беспокоясь о нежелательных звуках, таких как громкий набор текста на клавиатуре или другие окружающие шумы в шумной обстановке. RTX Voice также подавляет фоновый шум от игроков в шумной обстановке, делая входящий звук более понятным.

RTX Voice добавляет виртуальный микрофон и динамики в вашу систему. Затем их можно выбрать в большинстве популярных приложений для потокового вещания, игр и видеоконференций, включая такие популярные как OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, XSplit Gamecaster, Twitch Studio, Discord, Google Chrome, Battle.net Chat, WebEx, Skype, Zoom, Slack, Teams, Steam Chat и пр.

Особенности NVIDIA RTX Voice: