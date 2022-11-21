NVIDIA RTX Voice для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.12.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):12 / 48 | Статистика
Размер:328,79 Мб
NVIDIA RTX Voice скриншот № 1

NVIDIA RTX Voice - это новый плагин, который использует графические процессоры NVIDIA RTX и их возможности ИИ для удаления отвлекающего фонового шума из ваших трансляций, голосовых чатов и видеоконференций. Это позволяет пользователям "выходить в прямой эфир" или присоединяться к встрече, не беспокоясь о нежелательных звуках, таких как громкий набор текста на клавиатуре или другие окружающие шумы в шумной обстановке. RTX Voice также подавляет фоновый шум от игроков в шумной обстановке, делая входящий звук более понятным.

RTX Voice добавляет виртуальный микрофон и динамики в вашу систему. Затем их можно выбрать в большинстве популярных приложений для потокового вещания, игр и видеоконференций, включая такие популярные как OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, XSplit Gamecaster, Twitch Studio, Discord, Google Chrome, Battle.net Chat, WebEx, Skype, Zoom, Slack, Teams, Steam Chat и пр.

Особенности NVIDIA RTX Voice:

  • Работает не только с видеокартами линейки RTX, но и с другими видеокартами линейки Geforce или даже Quadro (необходимо, чтобы соответствующий драйвер вашей карты NVIDIA был обновлен до минимальной версии 410.18).
  • Поддержка большинства популярных приложений для потокового вещания, игр и видеоконференций, включая OBS Studio, Twitch, Discord, Battle.net Chat и пр.
  • Минималистичный интерфейс программы.
  • Простота использования.
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