NVIDIA RTX Voice для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.12.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NVIDIA
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|12 / 48 | Статистика
|Размер:
|328,79 Мб
NVIDIA RTX Voice - это новый плагин, который использует графические процессоры NVIDIA RTX и их возможности ИИ для удаления отвлекающего фонового шума из ваших трансляций, голосовых чатов и видеоконференций. Это позволяет пользователям "выходить в прямой эфир" или присоединяться к встрече, не беспокоясь о нежелательных звуках, таких как громкий набор текста на клавиатуре или другие окружающие шумы в шумной обстановке. RTX Voice также подавляет фоновый шум от игроков в шумной обстановке, делая входящий звук более понятным.
RTX Voice добавляет виртуальный микрофон и динамики в вашу систему. Затем их можно выбрать в большинстве популярных приложений для потокового вещания, игр и видеоконференций, включая такие популярные как OBS Studio, Streamlabs, XSplit Broadcaster, XSplit Gamecaster, Twitch Studio, Discord, Google Chrome, Battle.net Chat, WebEx, Skype, Zoom, Slack, Teams, Steam Chat и пр.
Особенности NVIDIA RTX Voice:
- Работает не только с видеокартами линейки RTX, но и с другими видеокартами линейки Geforce или даже Quadro (необходимо, чтобы соответствующий драйвер вашей карты NVIDIA был обновлен до минимальной версии 410.18).
- Поддержка большинства популярных приложений для потокового вещания, игр и видеоконференций, включая OBS Studio, Twitch, Discord, Battle.net Chat и пр.
- Минималистичный интерфейс программы.
- Простота использования.
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