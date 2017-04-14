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250+ Solitaire Collection для Android

250+ Solitaire Collection 4.4.5 для Android

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Описание 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для AndroidОписание   Скачать 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9,21 Мб) Скриншоты 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для AndroidОтзывы (4)  
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4.07 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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250+ Solitaire Collection — прекрасный набор пасьянсов для Android. Содержит огромное количество игр, к каждой из которых идет описание правил. Пасьянсы распределены по категориям и по алфавиту.

Любимые пасьянсы можно внести в Избранное. Есть настройка внешнего вида карт и игрового стола. Также в приложении есть возможность создавать новые пасьянсы следующих типов: Свободная ячейка, Косынка, Алжирский пасьянс, Скорпион, Гольф, Королевские секреты, Свита короля.

Что нового в 250+ Solitaire Collection 4.4.5 для Android?
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Скриншоты 250+ Solitaire Collection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Литовскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 40 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Логические - Настольные
 Программа 250+ Solitaire Collection отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе 250+ Solitaire Collection

Kehlsteinhaus про 250+ Solitaire Collection 2.2.1 для Android [05-06-2013]

Чому фігня? Непогані пас'янси. Злі ви...
| 1 | Ответить

таня про 250+ Solitaire Collection 2.0.2 для Android [26-03-2013]

не фигня это
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Виталий про 250+ Solitaire Collection 1.7.5 для Android [26-01-2013]

согласен фигня
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елена про 250+ Solitaire Collection 1.7.5 для Android [04-01-2013]

Фигня
| 1 | Ответить

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