Козел HD для Android

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Оценка: 3.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1.124 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 952 | Статистика
Размер:92,16 Мб
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Козел HD - легендарная советская карточная игра, не нуждающаяся в представлении. Цель проста: играя командой победить соперников и собрать наибольшее количество взяток, после чего проигравших смело обозвать "козлами".

Основные возможности Козел HD:

  • отличная графика.
  • продвинутый командный интеллект.
  • возможность играть колодой как 32, так и 24 карты.
  • 12 наборов карт и 9 игровых столов.
  • игра с другом в режиме hot-seat.
  • возможность выбора режима зачисления очков.
  • возможность установки постоянного козыря в игре.
Что нового в Козел HD 1.7.1.124?
  • улучшение стабильности игры
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