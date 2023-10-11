Отзывов о программе Козел HD 1.7.1.124 пока нет, можете добавить...

Любимые пасьянсы - сборник из двенадцати наиболее популярных пасьянсов, таких как...

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Brainium Паук — один из самых популярных карточных пасьянсов Паук для мобильных устройств на...

Козел HD - легендарная советская карточная игра, не нуждающаяся в представлении. Цель проста: играя командой победить соперников и собрать наибольшее количество взяток, после чего проигравших смело обозвать "козлами".

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