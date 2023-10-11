Козел HD для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1.124 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Elvista Media Solutions
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 952 | Статистика
|Размер:
|92,16 Мб
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Козел HD - легендарная советская карточная игра, не нуждающаяся в представлении. Цель проста: играя командой победить соперников и собрать наибольшее количество взяток, после чего проигравших смело обозвать "козлами".
Основные возможности Козел HD:
- отличная графика.
- продвинутый командный интеллект.
- возможность играть колодой как 32, так и 24 карты.
- 12 наборов карт и 9 игровых столов.
- игра с другом в режиме hot-seat.
- возможность выбора режима зачисления очков.
- возможность установки постоянного козыря в игре.
- улучшение стабильности игры
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