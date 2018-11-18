Xenu 1.3.8
Xenu Link Sleuth - небольшая бесплатная утилита, которая поможет веб-мастеру проверить сайт на "битые" ссылки. Проверяет "внутренние" и "внешние" ссылки. Позволяет
VK Tools 2.5.5
VK Tools - набор инструментов для автоматического продвижения своей страницы в социальной сети ВКонтакте
Mozilla Firefox Collection 1.1.9.3
Mozilla Firefox Collection - бесплатная коллекция версий популярного браузера Mozilla Firefox, которая в первую очередь будет полезна веб-разработчикам.
Advego Plagiatus 1.3.3.2
Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста.
Color Point 5.1
Color Point - небольшая программа подбора цвета. Позволяет подбирать цвет с помощью нескольких палитр, представлять текстовый результат по набору, составлять
Color Picker-7 1.0
Color Picker-7 - набор инструментов для определения цвета любой точки рабочего стола. Позволяет узнать цвет, измерить расстояние между двумя точками, увеличить