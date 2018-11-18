Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6

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4.31 из 5, всего оценок - 42 Рейтинг программы - 4.31 из 5

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5 Mozilla Firefox Collection - бесплатная коллекция версий популярного браузера Mozilla Firefox, которая в первую очередь будет полезна веб-разработчикам. Содержит все версии, причем все браузеры являются автономными и могут использоваться одновременно. Также в инсталлятор добавлены некоторые наиболее полезные плагины и аддоны, как например Firebug, Flash Player и Web Developer. Mozilla Firefox для Windows Что нового в Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6?

Обновлен Mozilla Firefox с 63.0.0.0 до 63.0.3.0

Обновлен Mozilla Firefox с 64.0.0.0 beta 5 до 64.0.0.0 beta 10

Обновлен Mozilla Firefox 65.0.0.0 Nightly

Обновлен Flash Player с 31.0.0.122 до 31.0.0.148

Добавлены изменения и улучшения

Скриншоты Mozilla Firefox Collection:

ТОП-сегодня раздела "другое" Xenu 1.3.8 Xenu Link Sleuth - небольшая бесплатная утилита, которая поможет веб-мастеру проверить сайт на "битые" ссылки. Проверяет "внутренние" и "внешние" ссылки. Позволяет VK Tools 2.5.5 VK Tools - набор инструментов для автоматического продвижения своей страницы в социальной сети ВКонтакте Mozilla Firefox Collection 1.1.9.3 Mozilla Firefox Collection - бесплатная коллекция версий популярного браузера Mozilla Firefox, которая в первую очередь будет полезна веб-разработчикам. Advego Plagiatus 1.3.3.2 Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста. Color Point 5.1 Color Point - небольшая программа подбора цвета. Позволяет подбирать цвет с помощью нескольких палитр, представлять текстовый результат по набору, составлять Color Picker-7 1.0 Color Picker-7 - набор инструментов для определения цвета любой точки рабочего стола. Позволяет узнать цвет, измерить расстояние между двумя точками, увеличить