Mozilla Firefox Collection для Windows

Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6

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Описание Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6Описание   Скачать Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6СКАЧАТЬ (1,12 Гб) Скриншоты Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6Скриншоты (2)   Статистика Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6Статистика   Отзывы о Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6Отзывы (1)  
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4.31 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Mozilla Firefox Collection - бесплатная коллекция версий популярного браузера Mozilla Firefox, которая в первую очередь будет полезна веб-разработчикам. Содержит все версии, причем все браузеры являются автономными и могут использоваться одновременно. Также в инсталлятор добавлены некоторые наиболее полезные плагины и аддоны, как например Firebug, Flash Player и Web Developer.

Что нового в Mozilla Firefox Collection 1.1.9.6?
  • Обновлен Mozilla Firefox с 63.0.0.0 до 63.0.3.0
  • Обновлен Mozilla Firefox с 64.0.0.0 beta 5 до 64.0.0.0 beta 10
  • Обновлен Mozilla Firefox 65.0.0.0 Nightly
  • Обновлен Flash Player с 31.0.0.122 до 31.0.0.148
  • Добавлены изменения и улучшения
Скриншоты Mozilla Firefox Collection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 317
Разработчик
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Категории программыдругое - Браузеры - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Mozilla Firefox Collection

Gethard про Mozilla Firefox Collection 1.0.6.9 [20-12-2011]

3-ий год только им и пользуюсь ,ещё со времён 3 версий и доволен как слон!!!
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