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TeamSpeak для Windows

TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 Server

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Описание TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 ServerОписание   Скачать TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 ServerСКАЧАТЬ (74,46 Мб) Скриншоты TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 ServerСкриншоты (8)   Статистика TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 ServerСтатистика   Отзывы о TeamSpeak 3.1.8 Client / 3.1.1 ServerОтзывы (12)  
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4.07 из 5, всего оценок - 368
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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TeamSpeak - программа предназначена для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет посредством технологии VoIP. Состоит из клиентской и серверной части, которая способна обработать тысячи одновременных подключений. Вы можете создать свой канал, защищенный паролем, и общаться с друзьями.

Процесс общения представляет собой конференцию в реальном времени. Предназначена, прежде всего, для геймеров в онлайн и сетевых играх, но может использоваться везде, где необходима голосовая связь и координация большой группы людей. В отличие от других подобных программ, в TeamSpeak нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот момент, когда кто-то говорит, то есть активация микрофона происходит либо по уровню шума, либо при нажатии определенной клавиши.

Скриншоты TeamSpeak:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)68 / 608 745
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
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Отзывы о программе TeamSpeak

user про TeamSpeak 3.1.3 Client / 3.0.13.6 Server [21-04-2017]

тимспик 3.1 не работает под ХП!!!! а 3.0 просто не коннектится, требует обновления на 3.1
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Павел про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.12.1 Server [13-02-2016]

в рк хуже звук, шумит или помехи
6 | | Ответить

ваапап про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [30-10-2015]

задротская фигня, зачем себе могз выносить этой фигней ? что это вообще, ни дизайна ничего, слева сетка которая дико напоминает 90-е года... бред
7 | 15 | Ответить

Руслан про TeamSpeak 3.0.18.1 Client / 3.0.11.4 Server [25-10-2015]

весь шлак но не то что надо однокласники вк хром боковая панель НО НЕ ТТТТСССССС!!!
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Максат про TeamSpeak 3.0.18 Client / 3.0.11.4 Server [18-10-2015]

Установил ТС При запуске программы всплывает окно а там написано"Прекращена работа программы "TeamSpeak 3 Client " Возникшая проблемма привела к прекращению работы программы. Закройте эту программу" !!! Переустановил виндоус всеравно не работает! именно эта версия! В чем может быть проблема ??
28 | 16 | Ответить

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