MicroSIP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.21.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|MicroSIP
|Категория:
|IP-телефония
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|8.47 Мб
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MicroSIP – это простой в использовании инструмент, предназначенный для интернет-коммуникаций. Приложение позволяет пользователям настраивать параметры вызова и звука, обеспечивая удобство и качество связи через Интернет.
MicroSIP идеально подходит для тех, у кого есть стабильное интернет-соединение, так как оно позволяет осуществлять звонки без дополнительных расходов. Программа будет особенно полезна в офисных и домашних условиях, где имеются стационарные компьютеры с доступом в Интернет.
Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что облегчает его использование. После правильной настройки MicroSIP функционирует стабильно, обеспечивая пользователям простоту в совершении звонков.
MicroSIP предлагает функциональность, схожую с обычным телефоном. Программа включает диалпад, журнал звонков и текстовый блокнот, а также позволяет отправлять текстовые сообщения и общаться в чате. Перед началом использования приложение требует настройки и наличие учетной записи, привязанной к SIP-серверу. Как только этот этап завершен, пользователи могут приступать к совершению звонков.
Одним из ключевых преимуществ MicroSIP является высокое качество передачи голоса. Программа поддерживает звуковые кодеки с частотой от 8 до 32 кГц от различных провайдеров. Безопасность данных обеспечивается шифрованием TLS/SRTP. Программа предоставляет возможность настройки мелодии звонка, что делает использование еще более удобным и приятным.
Список основных возможностей приложения MicroSIP:
- Совершение голосовых вызовов через Интернет.
- Поддержка различных звуковых кодеков (8, 16, 24 и 32 кГц).
- Шифрование данных с использованием TLS/SRTP.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность отправки текстовых сообщений и общения в чате.
- Наличие диалпада, журнала звонков и текстового блокнота.
- Настройка мелодии звонка.
В общем, MicroSIP – это удобное и надежное приложение для интернет-коммуникаций, обеспечивающее высокое качество связи и безопасность данных. Оно позволяет пользователям совершать звонки и отправлять сообщения, предоставляя весь необходимый функционал для эффективного общения.
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