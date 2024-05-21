MicroSIP для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.21.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:IP-телефония
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:8.47 Мб
СКАЧАТЬ
MicroSIP скриншот № 1
MicroSIP скриншот № 2
MicroSIP скриншот № 3
MicroSIP скриншот № 4

MicroSIP – это простой в использовании инструмент, предназначенный для интернет-коммуникаций. Приложение позволяет пользователям настраивать параметры вызова и звука, обеспечивая удобство и качество связи через Интернет.

MicroSIP идеально подходит для тех, у кого есть стабильное интернет-соединение, так как оно позволяет осуществлять звонки без дополнительных расходов. Программа будет особенно полезна в офисных и домашних условиях, где имеются стационарные компьютеры с доступом в Интернет.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что облегчает его использование. После правильной настройки MicroSIP функционирует стабильно, обеспечивая пользователям простоту в совершении звонков.

MicroSIP предлагает функциональность, схожую с обычным телефоном. Программа включает диалпад, журнал звонков и текстовый блокнот, а также позволяет отправлять текстовые сообщения и общаться в чате. Перед началом использования приложение требует настройки и наличие учетной записи, привязанной к SIP-серверу. Как только этот этап завершен, пользователи могут приступать к совершению звонков.

Одним из ключевых преимуществ MicroSIP является высокое качество передачи голоса. Программа поддерживает звуковые кодеки с частотой от 8 до 32 кГц от различных провайдеров. Безопасность данных обеспечивается шифрованием TLS/SRTP. Программа предоставляет возможность настройки мелодии звонка, что делает использование еще более удобным и приятным.

Список основных возможностей приложения MicroSIP:

  • Совершение голосовых вызовов через Интернет.
  • Поддержка различных звуковых кодеков (8, 16, 24 и 32 кГц).
  • Шифрование данных с использованием TLS/SRTP.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность отправки текстовых сообщений и общения в чате.
  • Наличие диалпада, журнала звонков и текстового блокнота.
  • Настройка мелодии звонка.

В общем, MicroSIP – это удобное и надежное приложение для интернет-коммуникаций, обеспечивающее высокое качество связи и безопасность данных. Оно позволяет пользователям совершать звонки и отправлять сообщения, предоставляя весь необходимый функционал для эффективного общения.

ТОП-сегодня раздела "IP-телефония"
 

скачать ZOOMZOOM 6.0.10.39647

Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио...

скачать SkypeSkype 8.118.0.205 / 7.41.0.101

Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать...

скачать ViberViber 22.5.0.1

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять...

скачать TeamSpeakTeamSpeak 3.6.1 Client / 3.13.7 Server

TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через...

скачать Mail.Ru АгентMail.Ru Агент 23.2.0.32407

M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и...

скачать MumbleMumble 1.3.3

Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии...

Отзывы о программе MicroSIP

Admin

Отзывов о программе MicroSIP 3.21.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв