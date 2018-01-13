Mp3tag 2.85 Mp3tag - утилита, при помощи которой вы сможете достаточно легко и быстро отредактировать ID3-тэги и комментарии в аудио файлах Tag&Rename 3.9.14 Tag&Rename - утилита служит для создания и сортировки больших массивов/архивов музыкальных медиафайлов Zortam Mp3 Media Studio 23.20 Zortam Mp3 Media Studio - функциональный набор инструментов для работы с MP3 файлами, которая предоставляет широкие возможности для работы с ID3-тегами, а также

TagScanner 6.0.26 TagScanner - мощная программа для организации и управления музыкальными архивами. TagScanner переименовывает музыкальные файлы различных форматов так, чтобы в их mp3Tag Pro 9.5 mp3Tag - программа для удобного просмотра и редактирования mp3-тэгов всех версий (включая ID3v2) MusicBee 3.1.6512 MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами,