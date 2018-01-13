MusicBee для Windows

MusicBee 3.1.6585

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Описание MusicBee 3.1.6585Описание   Скачать MusicBee 3.1.6585СКАЧАТЬ (13,14 Мб) Скриншоты MusicBee 3.1.6585Скриншоты (9)   Статистика MusicBee 3.1.6585Статистика   Отзывы о MusicBee 3.1.6585Отзывы (24)  
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4.72 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами, мощный редактор тегов, встроенный аудиоконвертер и CD-риппер, имеется поддержка подкастов и аудиокниг, а также автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка наиболее популярных аудио форматов.
  • Встроенный организатор файлов.
  • Редактор тегов.
  • 10-полосный эквалайзер.
  • Наличие функции "Auto-DJ" (создает плей-лист на основе заданных пользователем критериев).
  • Интегрированный CD-риппер.
  • Наличие DSP эффектов.
  • Синхронизация файлов, подкастов и плей-листов с мобильными плеерами, в том числе iPod touch/iPhone, MTP- и USB-устройствами.
  • Встроенный аудиоконвертер.
  • Наличие умной регулировки громкости.
  • Возможность онлайн вещания (присутствует поддержка крупнейшего каталога сетевых радиостанций Shoutcast).
  • Поддержка подкастов и аудиокниг.
  • Автоматическое добавление музыки в библиотеку.
  • Наличие системы поиска.
  • Фильтрация по различным критериям.
  • Автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).
  • Поддержка плагинов.
  • Возможность автоматического выключения.
Что нового в MusicBee 3.1.6585?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты MusicBee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 10 984
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы - Конверторы - Плееры
 Программа MusicBee отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MusicBee

Yuriy про MusicBee 3.0.5973 Final [23-09-2016]

Попробуйте Vinyl Player, удобный, минимальный, с великолепным звуком (звук без обработки, для меломанов). А я сегодня ради интереса попробую MusicBee.
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LEXER про MusicBee 2.5.5721 Final [05-09-2015]

Поддерживаю хвалебные отзывы о программе,отличный плеер,удобство управление музыкальными файлами не хуже WINAMP.
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mach про MusicBee 2.4.5349 Final [25-07-2015]

отлично...лучше плееров я не встречал пока
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Marctin про MusicBee 2.4.5349 Final [13-05-2015]

Использую больше года. Достойная альтернатива JetAudio!!!
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ameny про MusicBee 2.4.5349 Final [26-04-2015]

ДОпоможіть будь ласка у користуванні цією програмою
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Coolhacker в ответ ameny про MusicBee 3.0.5973 Final [21-05-2016]

Нiякий бiс тобi, рагулю, не допоможе! Треба було сумлiнно у школi вчитись!
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