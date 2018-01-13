MusicBee - функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плей-листами, мощный редактор тегов, встроенный аудиоконвертер и CD-риппер, имеется поддержка подкастов и аудиокниг, а также автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).
Ключевые особенности программы:
Поддержка наиболее популярных аудио форматов.
Встроенный организатор файлов.
Редактор тегов.
10-полосный эквалайзер.
Наличие функции "Auto-DJ" (создает плей-лист на основе заданных пользователем критериев).
Интегрированный CD-риппер.
Наличие DSP эффектов.
Синхронизация файлов, подкастов и плей-листов с мобильными плеерами, в том числе iPod touch/iPhone, MTP- и USB-устройствами.
Встроенный аудиоконвертер.
Наличие умной регулировки громкости.
Возможность онлайн вещания (присутствует поддержка крупнейшего каталога сетевых радиостанций Shoutcast).
Поддержка подкастов и аудиокниг.
Автоматическое добавление музыки в библиотеку.
Наличие системы поиска.
Фильтрация по различным критериям.
Автоматическая загрузка информацию из сети Интернет (обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и др.).