Foursquare для Android

Foursquare 2017.05.15 для Android8

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Описание Foursquare 2017.05.15 для Android8Описание   Скачать Foursquare 2017.05.15 для Android8СКАЧАТЬ (16,14 Мб) Скриншоты Foursquare 2017.05.15 для Android8Скриншоты (4)   Статистика Foursquare 2017.05.15 для Android8Статистика   Отзывы о Foursquare 2017.05.15 для Android8Отзывы (1)  
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Foursquare – социальная сеть использует ваше местоположение и подсказывает, где находятся лучшие развлекательные заведения. Рейтинг и список мест составляют сами пользователи. Вы также сможете быстро узнавать в каком магазине сегодня скидки, где готовят самый вкусный кофе и другую полезную информацию.

Пользователи могут отправлять свое местоположение друзьям и отслеживать их перемещения. Приложение поддерживает экспорт местоположения в другие социальные сети (Twitter и Facebook).

Отмечайтесь в заведениях с помощью «чек-ин», ставьте оценки и получайте за это баллы. Если вы будете отмечаться в одном месте в течение 30 дней, то получите специальный статус «мэра». 

 

Что нового в Foursquare 2017.05.15 для Android8?
  • Жмите "Best Nearby" что бы увидеть лидеров нашего выбора в этом районе.
  • Кнопка регистрации теперь находится в нижнем левом углу.
  • Другие исправления и улучшения.
Скриншоты Foursquare:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Foursquare

Нурлан про Foursquare 2013.05.08 для Android [17-05-2013]

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