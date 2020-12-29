ВКонтакте для Android
|Оценка:
|3.79/5 голосов - 487
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.19.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VKontakte
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 751 164 | Статистика
|Размер:
|197,57 Мб
|СКАЧАТЬ
ВКонтакте — официальный клиент популярной российской социальной сети. С его помощью вы сможете просматривать и создавать новости, публиковать записи и фотографии, отправлять личные сообщения, отмечать интересные пункты на карте и многое другое.
Ключевые особенности приложения ВКонтакте:
- Просмотр новостей.
- Возможность читать сообщения и оперативно на них отвечать.
- Просмотр списка своих друзей и сообществ.
- Просмотр фотографий (как своих, так и других пользователей).
- Доступ к видео и аудио записям.
- Возможность добавлять в закладки людей, записи, ссылки, фотографии или видео.
- Встроенный каталог игр.
- Настраиваемый поиск.
- Система напоминаний.
- Возможность сортировать список друзей (по имени, фамилии или популярности).
- Возможность активации защищенного соединения по протоколу HTTPS.
- Наличие уведомлений.
- Фильтр новостей.
- Черный список.
- Функция сжатия отрпавляемых фотографий.
- Настройка размера шрифта
- Очистка кэша изображений и многое другое.
- VK App для iOS
- Теперь вы можете сами решать, какое имя будет у собеседника в переписке: из его профиля или вашей телефонной книги. Выберите нужный вариант в настройках или просто синхронизируйте контакты.
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Отзывы о программе ВКонтакте
вероника про ВКонтакте 5.28 / 4.8.3 для Android [21-02-2019]
У меня такая проблема была старая версия но новая версия не поддерживает не обновляет это стало непонятно старая вылетает что делать другие соц вк меня не устраивает
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NeKiT777x про ВКонтакте 5.1.1 / 4.8.3 для Android [08-02-2018]
Спасибо вам , это просто чудо что я вас нашёл !))
Новая версия ВК просто ужас(говно) , и я долго искал нормальную версию .
Спасибо вам)))
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Марян про ВКонтакте 5.0.1 / 4.8.3 для Android [16-10-2017]