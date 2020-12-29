ВКонтакте для Android

Описание
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Оценка: 3.79/5 голосов - 487
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.19.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):3 / 751 164 | Статистика
Размер:197,57 Мб
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ВКонтакте — официальный клиент популярной российской социальной сети. С его помощью вы сможете просматривать и создавать новости, публиковать записи и фотографии, отправлять личные сообщения, отмечать интересные пункты на карте и многое другое.

Ключевые особенности приложения ВКонтакте:

  • Просмотр новостей.    
  • Возможность читать сообщения и оперативно на них отвечать.
  • Просмотр списка своих друзей и сообществ.
  • Просмотр фотографий (как своих, так и других пользователей).
  • Доступ к видео и аудио записям.
  • Возможность добавлять в закладки людей, записи, ссылки, фотографии или видео.
  • Встроенный каталог игр.
  • Настраиваемый поиск.
  • Система напоминаний.
  • Возможность сортировать список друзей (по имени, фамилии или популярности).
  • Возможность активации защищенного соединения по протоколу HTTPS.
  • Наличие уведомлений.
  • Фильтр новостей.
  • Черный список.
  • Функция сжатия отрпавляемых фотографий.
  • Настройка размера шрифта
  • Очистка кэша изображений и многое другое.
Что нового в ВКонтакте 6.19.1?
  • Теперь вы можете сами решать, какое имя будет у собеседника в переписке: из его профиля или вашей телефонной книги. Выберите нужный вариант в настройках или просто синхронизируйте контакты.
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Отзывы о программе ВКонтакте

вероника про ВКонтакте 5.28 / 4.8.3 для Android [21-02-2019]

У меня такая проблема была старая версия но новая версия не поддерживает не обновляет это стало непонятно старая вылетает что делать другие соц вк меня не устраивает
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Вася про ВКонтакте 5.11 / 4.8.3 для Android [18-07-2018]

Все круто. Спасибо.
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NeKiT777x про ВКонтакте 5.1.1 / 4.8.3 для Android [08-02-2018]

Спасибо вам , это просто чудо что я вас нашёл !))
Новая версия ВК просто ужас(говно) , и я долго искал нормальную версию .
Спасибо вам)))
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Марян про ВКонтакте 5.0.1 / 4.8.3 для Android [16-10-2017]

Не можна слухати музику помилка вибиває
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Гг про ВКонтакте 5.0 / 4.8.3 для Android [29-09-2017]

Все работает
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