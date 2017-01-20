Digitally Imported Radio — сборник интернет-радиостанций, транслирующих современную электронную музыку. Все станции распределены по стилям и направлениям. Любимые станции вы можете сохранять в Избранном. Удобная навигация, просмотр популярных станций.
Пользователям доступно более 90 каналов музыки различных направлений, включая Trance, House, EDM, Dance, Lounge, Chillout, Techno, Ambient и др. Следить за объемом загруженных данных поможет панель дополнительного буфера. Другие возможности программы включают:
- Таймер автоматического отключения.
- Настройка выбора беспроводной сети.
- Возможность делиться треками в социальных сетях.
- 7-дневный период DI Premium.