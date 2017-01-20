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Digitally Imported Radio для Android

Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для Android

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Описание Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для AndroidОписание   Скачать Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для AndroidСКАЧАТЬ (32,77 Мб) Скриншоты Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для AndroidСтатистика   Отзывы о Digitally Imported Radio 3.4.8.4184 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Digitally Imported Radio — сборник интернет-радиостанций, транслирующих современную электронную музыку. Все станции распределены по стилям и направлениям. Любимые станции вы можете сохранять в Избранном. Удобная навигация, просмотр популярных станций.

Пользователям доступно более 90 каналов музыки различных направлений, включая Trance, House, EDM, Dance, Lounge, Chillout, Techno, Ambient и др. Следить за объемом загруженных данных поможет панель дополнительного буфера. Другие возможности программы включают:

  • Таймер автоматического отключения.
  • Настройка выбора беспроводной сети.
  • Возможность делиться треками в социальных сетях.
  • 7-дневный период DI Premium.
Скриншоты Digitally Imported Radio:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
 Программа Digitally Imported Radio отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Digitally Imported Radio

VirKato про Digitally Imported Radio 0.9.13. для Android [01-03-2012]

Отличный приёмник.
Крутит свою музыку - не плохую.
Стабильный.
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