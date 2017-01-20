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4.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Digitally Imported Radio — сборник интернет-радиостанций, транслирующих современную электронную музыку. Все станции распределены по стилям и направлениям. Любимые станции вы можете сохранять в Избранном. Удобная навигация, просмотр популярных станций. Пользователям доступно более 90 каналов музыки различных направлений, включая Trance, House, EDM, Dance, Lounge, Chillout, Techno, Ambient и др. Следить за объемом загруженных данных поможет панель дополнительного буфера. Другие возможности программы включают: Таймер автоматического отключения.

Настройка выбора беспроводной сети.

Возможность делиться треками в социальных сетях.

7-дневный период DI Premium.