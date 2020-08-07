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Просто Радио онлайн для Android

Просто Радио онлайн 7.5 для Android

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Описание Просто Радио онлайн 7.5 для AndroidОписание   Скачать Просто Радио онлайн 7.5 для AndroidСКАЧАТЬ (7,53 Мб) Скриншоты Просто Радио онлайн 7.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Просто Радио онлайн 7.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Просто Радио онлайн 7.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Просто Радио онлайн - простое и удобное в использовании приложения для прослушивания любимых онлайн радиостанций. Доступно более 500 станций, имеется функция записи, отображение названия играющей композиции, поиск по радиостанциям и многое другое.

Для прослушивания можно использовать соединение WiFi или интернетом 4g.

Основные возможности Просто Радио онлайн:

  • Все 54 FM радиостанции московского FM диапазона + 500 станций.
  • Функция записи.
  • Функция отображения названия играющей композиции для половины станций.
  • Автоматическое обновление списка радиостанциий.
  • Поиск по радиостанциям.
  • Автоматическое переподключение к потоку радиостанции после потери соединения.
  • Временно неработающие станции помечаются в списке.
  • Вывод сообщения о неработающих станциях, при попытке воспроизведения их потоков.
  • Размер приложения 6.3 Мб.
  • Минимальная загрузка системы.
  • Фоновое воспроизведение.
  • Сохранение позиции списка радиостанций.
  • Добавление Радиостанций в избранное.
  • Таймер сна для отключения через определенный промежуток времени.
  • Остановка воспроизведения при входящем и исходящем звонке.
  • Кнопка play/stop в области уведомлений.
Просто Радио онлайн
Просто Радио онлайн
Просто Радио онлайн
Просто Радио онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе Просто Радио онлайн

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